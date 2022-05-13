"Забыла, где находится дом": алматинка возит сына с ДЦП по клиникам, пытаясь поставить его на ноги

Санжар. Фото: из личного архива

Санжар Джанабаев из Алматы родился намного раньше срока, но врачи давали оптимистичные прогнозы. Однако через четыре месяца все изменилось - после неверно поставленной прививки мальчику диагностировали ДЦП. С тех пор семья всячески пытается поставить сына на ноги, передает корреспондент NUR.KZ.

"Моя беременность была долгожданной и счастливой. Мы все с нетерпением ожидали прибавления в семье. Неожиданно у меня резко поднялось давление, началась преэклампсия. Санжар родился на сроке 32-33 недели путем срочного кесарева сечения. На четырнадцатые сутки нас выписали. Врачи дали оптимистичные прогнозы.

Но через четыре месяца жизнь моей семьи разделилась на до и после. В поликлинике не учли проблемы неонатологии и провели плановую вакцинацию, которая привела к тяжелым последствиям в виде ДЦП. Собрав всю волю в кулак, мы начали сложный путь реабилитации и восстановления. С того дня я забыла, где находится мой дом, так как 300 дней в году мы находимся в разъездах", - рассказывает мама Санжара, Оразкуль Джанабаева.

Реабилитацию мальчик проходил в странах ближнего и дальнего зарубежья, прошел восемь курсов реабилитации в Китае, занимался по различным методикам. Регулярно он проходит лечение по госквоте в Нур-Султане.

"Плодотворной динамики в речи мы добились к 9 годам. На сегодняшний день Санжар учится в третьем классе по общеобразовательной программе обучения на дому. Сейчас моему сыну надо встать на ноги, укрепить мышцы. У нас много ортопедических проблем, но мы прилагаем все усилия для их устранения.

Наш инструктор ЛФК рекомендовал нам регулярные и обязательные занятия на беговой дорожке, которая специально разработана для детей с ДЦП и адаптирована на медленный шаг. Но все финансовые ресурсы нашей семьи за долгие годы лечения исчерпаны и нам не осилить покупку необходимого тренажера для Санжара. От всего материнского сердца я обращаюсь ко всем неравнодушным людям", - заключила Оразкуль.

Стоимость беговой дорожки составляет 850 тысяч тенге.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 6164 4023

Номер счёта: KZ33722C000025509011

ИИН 760913402816

​Halyk Bank: 4405 6398 6215 4414

Номер счёта: KZ336010002029864024

ИИН 760913402816

Orazkul Janabaeva

Джанабаева Оразкуль Жунусовна (мама)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1969106-zabyla-gde-nahoditsya-dom-almatinka-vozit-syna-s-dtsp-po-klinikam-pytayas-postavit-ego-na-nogi/