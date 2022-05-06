"Верю, что дочь скажет "мама": алматинка ищет средства на лечение ребенка

Айзере. Фото: из личного архива

Восьмилетняя Айзере из Алматы родилась на 41 неделе беременности ее мамы. Роды были сложными, у девочки ухудшилось сердцебиение, а мама пролежала с сепсисом в больнице еще месяц. Через четыре месяца девочке сделали прививку АКДС на фоне кислородного голодания и внутричерепного давления, передает корреспондент NUR.KZ.

"Никто нам не сказал, что нельзя получать прививки. Дочь перестала держать голову, начались проблемы с физическим развитием. Мы прошли полное обследование, в Национальном научном центре Материнства и детства нам поставили диагноз ДЦП (атактическая форма) средней тяжести.

Мы прошли реабилитацию в центре "Қасиетті жол", массаж, ЛФК. В год и 9 месяцев Айзере сделала первые шаги. Это была наша первая победа. Но мы начали замечать задержу в развитии. К двум годам она не смотрела в глаза, не отзывалась на имя, не контактировала с детьми, не говорила", - рассказывает мама девочки Айнур Тулеубаева.

Айзере стала заниматься с логопедом, дефектологом. Прошла два курса рефлексотерапии в Самаре и один курс в Челябинске. Но улучшения не было.

"Китайская медицина, остеопат, бассейн и 6 курсов обкалывания в Ташкенте дали нам хорошую динамику. В шесть лет произошел скачок веса, дочь набирала по три килограмма в месяц. Все анализы при этом были хорошими, а эндокринолог диагностировала ожирение. Начались проблемы с поведением, сильная агрессия, истерики, бессонные ночи", - вспоминает Айнур.

В 2021 году она повезла дочь в Аланию на реабилитацию. Все лечение, что проходила Айзере, было платным, но семья справлялась самостоятельно. Реабилитация в Турции оказалась дорогой, пришлось открыть сбор.

После реабилитации Айнур заметила у дочери улучшения, продала единственное, что у нее осталось - машину, и продлила пребывание в Алании на два месяца. За это время она скинула 17 килограммов, исчезла агрессия, улучшилось понимание, нормализовался сон. Появился интерес к другим детям и игрушкам, вспоминает мама.

"За пять месяцев мы увидели те результаты, которых не могли добиться шесть лет. Нам посоветовали продлить реабилитацию еще на полгода. Общая сумма составляет 16 800 евро - 7,8 млн тенге. На сегодня собрано лишь 3226 евро, остаток 13 574 евро - 6,3 млн тенге.

Я воспитываю Айзере одна, все реабилитации я оплачивала сама, работая на двух работах. Сейчас я не в силах собрать такую сумму. Прошу помочь нам сделать еще один шаг к большой победе. Я верю, что дочь скажет "мама", ведь это - главное слово", - говорит Айнур.

Реквизиты:

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Айнур Т. (мама)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1967940-veryu-chto-doch-skazhet-mama-almatinka-ischet-sredstva-na-lechenie-rebenka/