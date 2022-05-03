Кружился и говорил сам с собой: мальчика из Нур-Султана пытаются вылечить от аутизма

Абильмансур с мамой. Фото: из личного архива

9-летний Абильмансур из Нур-Султана с рождения был обычным ребенком, не отставая в развитии от своих сверстников. Но однажды, переболев кишечной инфекцией, а потом – получив прививку, он стал вести себя странно: кружился и разговаривал сам с собой. Врачи поставили ему страшный диагноз – аутизм. С тех пор началась борьба мамы Абильмансура за здоровье и нормальную жизнь сына, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я родила своего долгожданного малыша, Абильмансура, когда мне было 38 лет. Беременность протекала хорошо. Малыш родился абсолютно здоровым: вовремя прорезались зубки, начал ползать, сидеть, ходить. В первый год жизни проходили всех специалистов по плану и получали все прививки согласно прививочному календарю, так как не было противопоказаний.

Почти в 3 года Абильмансур попал в больницу с кишечной инфекцией. Сразу после выписки нас позвали получить очередную прививку, согласно прививочному календарю, без реабилитации, несмотря на ослабленный иммунитет. Через небольшой промежуток времени я стала замечать – что-то не то происходит с моим ребенком", – говорит мама мальчика, Гаухар Досмагамбетова.

Абильмансур начал разговаривать сам с собой, кружиться, стал гиперактивным. Невропатолог осмотрела ребенка, сообщив, что все нормально, просто мальчик насмотрелся мультфильмов и подражает персонажам.

Другой невропатолог, говорит мама, не обратив внимания на то, что ребенок говорит и обращается к врачу, поставила диагноз "аутизм" и посоветовала оформить инвалидность.

"Собравшись с мыслями, я поняла, что нельзя сидеть и ждать. Кроме меня никто не сможет помочь моему ребенку. И с этого момента начался наш непростой путь: походы по невропатологам, психологам, психиатрам, остеопатам, центрам развития, реабилитации, бесконечные анализы. Все это платно и каждый прием стоит немалых денег.

Учитывая, что я ращу Абильмансура одна, для меня расходы особенно ощутимы, так как моя заработная плата – как капля в море: в основном, приходится брать отпуск без содержания, так как трудового отпуска на наши разъезды на лечение не хватает. Соответственно, и заработную плату получаю мизерную", – говорит женщина.

Гаухар рассказывает, что один из специалистов посоветовал начать медикаментозное лечение и посещать остеопата, психолога. Через год лечения Абильмансуру поставили диагноз "ЗПРР с РАС" (задержка речевого и психоречевого развития и расстройства аутистического спектра).

"Она же нам посоветовала пройти рефлексотерапию. Недолго думая, я взяла кредит и мы с сыном выехали в Самару. При обследовании выясняется, что у него была родовая травма, защемление и истощение сосудов, ишемия, кислородное голодание мозга и плюс прививка.

В Самарском реабилитационном центре мы прошли только два курса, для дальнейшего лечения не было возможности. Лечение продолжили в Нур-Султане. Общаясь с мамами детей с похожими диагнозами я узнала про пересадку стволовых клеток и барокамеру в Турции", – рассказывает мама Абильмансура.

Пересадка стволовых клеток происходит в три этапа с интервалом в 1,5-2 месяца. Стоимость одной процедуры составляет 3600 долларов (1 800 000 тенге), не включая расходы на дорогу и проживание. Транспортные расходы, проживание на период лечения составляют еще 800 000 тенге. Таким образом, общая сумма к сбору равняется 2,6 млн тенге.

"По отзывам мам, возивших детей с таким же диагнозом на лечение, я поняла, что есть динамика и очень хорошая. Результаты видны уже после первого курса. Абильмансуру в августе исполнится 9 лет. Время бежит неумолимо и, к сожалению, работает против нас. Я очень надеюсь на то, что моему сыну поможет это лечение. Есть надежда на полное скорейшее восстановление", – заключила Гаухар.

Реквизиты:

Kaspi: 5169 4971 3488 0115

Гаухар Д. (мама)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1967712-kruzhilsya-i-govoril-sam-s-soboy-malchika-iz-nur-sultana-pytayutsya-vylechit-ot-autizma/