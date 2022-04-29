Девочке с ДЦП из Костаная требуется сложная операция, чтобы ходить самостоятельно

Анель. Фото: из личного архива

8-летняя Анель из Костаная - долгожданный и любимый ребенок. Когда ее мама вышла в декрет, то отправилась подавать документы, чтобы встать в очередь на жилье по госпрограмме. Перед входом в здание она споткнулась и чуть не упала. Казалось бы, ничего страшного не произошло, но через полчаса у женщины отошли воды, прямо с улицы ее забрала "скорая", передает NUR.KZ.

В результате Анель родилась на 31 неделе весом 1670 грамм. Через три недели маму и дочь выписали из роддома. Девочка росла, семья радовалась, что все позади.

"На очередном приеме педиатр выписал Анель цераксон и энцефабол, после цераксона нашу доченьку будто подменили. Анель почти не спала, выгибалась, плакала. В пять месяцев она попала в детскую областную больницу с бронхитом, а там нам сообщили, что Анель не видит. Так началась наша борьба за здоровье дочери", - рассказывает мама девочки Гаухар Жумабаева.

Анель поставили диагноз - ДЦП, ЧАЗН. Супруг Гаухар, узнав о болезни дочери, подал на развод. Сейчас он выплачивает алименты в размере 30 тысяч тенге, также семье выплачивается пособие по инвалидности дочери. Но на лечение Анель уходит куда больше средств. Это постоянные ЛФК, выездные реабилитации, приобретение ноотропного препарата для развития мозговой системы.

"Мы проходили реабилитацию в различных клиниках, делали сложную операцию на глаза в Санкт-Петербурге, прошли четыре курса дорогостоящей реабилитации в Челябинске. Длительный курс дал результат - Анель начала ходить при помощи трости, сама передвигается по дому.

Я как мама переживаю за ее будущее. И очень хочу, чтобы она жила полноценной жизнью. Сама стараюсь, работаю. Дома не сижу и не жду, пока кто-то руку протянет и подаст на кусок хлеба. Но вот на операцию собрать самостоятельно не получается. Ведь помимо всего прочего, мне нужно оплачивать квартиру и покупать продукты, которые тоже жизненно необходимы", - говорит Гаухар.

Сейчас Анель требуется сложнейшая операция на стопы и колени в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Г.А. Илизарова в Кургане. Правая стопа формируется неправильно, из-за чего Анель пока не может самостоятельно полноценно ходить.

Операция включает в себя реконструкцию стоп и вживления спиц, чтобы стопа из-за тонуса мышц не вернулась в прежнее состояние. Операция в Кургане дает большие надежды. Сумма операции составляет 218 880 рублей (1 197 280 тенге).

После операции планируется реабилитация в Челябинске в МЦ «Сакура». Центр выставил счет еще на 332 000 рублей (1 816 040 тенге) за курс. Таких курсов Анель нужно три.

Реквизиты:

Kaspi Gold: 4400 4301 5629 4404

Карта привязана к номеру: +7 (705) 576 63 86

Жумабаева Гаухар (мама)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1967196-rodivshayasya-s-malym-vesom-devochka-iz-kostanaya-stradaet-dtsp/