Диарея и вздутие живота оказались симптомами онкологии у ребенка из Нур-Султана

Инжу. Фото: из личного архива

Инжу из Нур-Султана родилась в 2014 году здоровым ребенком. В мае 2016 у нее случилось вздутие живота и жидкий стул - ситуация не слишком редкая и критичная для ребенка, тем не менее, девочку три месяца наблюдали педиатр, инфекционист и гастроэнтеролог, но так и не смогли поставить диагноз, передает NUR.KZ.

Диарея у малышки не прекращалась, несмотря на лечение. Ее положили в детскую инфекционную больницу в Нур-Султане, где Инжу обследовал онколог и была проведена компьютерная томография. Врачи исключили онкопатологию.

Через 20 дней пребывания в больнице стул девочки нормализовался, но периодически вздутие и диарея давали о себе знать. Со временем у Инжу появились боли в животе, а когда мама поглаживала ее по животику, то обнаружила незначительное образование.

"На следующий день мы сходили на платный прием к хирургу и прошли УЗИ брюшной полости, которое показало новообразование и наличие жидкости, а также гепатоспленомегалию (увеличение печени и селезенки - прим.ред.) и мезаденит (воспалительное заболевание лимфатических узлов в тонком кишечнике - прим.ред.). Увидев заключение, врач тут же вызвали скорую помощь. Нас положили в детскую больницу №2 Нур-Султана", - вспоминает мама Инжу, Эльвира Болаткызы.

Дополнительное обследование показало наличие нейробластомы забрюшинного пространства с метастазами в костном мозге. Лечение в отделении онкологии заняло год, в это время Инжу провели 8 курсов химиотерапии, высокодозную химиотерапию, трансплантацию костного мозга дважды, лучевую терапию.

"Между курсами лечения дочери хотели сделать операцию, вскрыли живот, взяли кусок биоматериала на биопсию и обратно зашили, не смогли убрать опухоль. Опухоль была большого размера - 9 см. Сказали, чтобы мы попробовали сделать операцию за рубежом.

К сожалению, после пройденного лечения опухоль уменьшилась только на один сантиметр. Нас выписали домой, сказав, что сделали все, что могли. В 2019 году мы прошли лечение в клинике Стамбула. После этого нам порекомендовали иммунотерапию, чтобы уменьшить опухоль настолько, чтобы ее можно было убрать", - говорит Эльвира.

Сейчас Инжу проходит лечение в клинике в Нур-Султане. Ей назначили три курса иммунотерапии с дальнейшим облучением. На днях начался второй курс лечения, предстоит еще один. Каждый курс стоит 700 тысяч тенге, еще 400 тысяч тенге уйдет на дополнительное лекарство.

Общая сумма, которую предстоит собрать семье, составляет 1,8 млн тенге. Затем Инжу необходимо ехать в Турцию на полное обследование, чтобы выяснить, можно ли удалить опухоль.

"Очень прошу всех неравнодушных людей помочь в сборе средств на лечение и лекарства. Мы верим, что Инжу сможет излечиться, но для этого нужны большие деньги. У нашей семьи, к сожалению, нет таких средств. Мы просим народ Казахстана помочь нам в нашей беде", - заключила мама девочки.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 1670 3734

+7 705 846 81 07 (номер привязан к карте)

Halyk: 4405 6398 0057 9649

Qiwi-кошелек +7 701 541 46 42

Сбербанк (рубли): 4263 4333 4075 0055

Сбербанк (тенге): 4263 4333 4626 6551

ИИН: 881 114 401 069

Все реквизиты оформлены на Эльвиру Болаткызы (мама)

Instagram: @help_oljaskyzy_inzhu

Телефоны для связи: +7 701 541 46 42, +7 705 846 81 07

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1965773-diareya-i-vzdutie-zhivota-okazalis-simptomami-onkologii-u-rebenka-iz-nur-sultana/