Весит 25 кг и ест сушки вместо еды: больной жительнице Нур-Султана отказали в АСП

Светлана Карапыш. Фото: из личного архива

Жительница Нур-Султана Светлана Карапыш оказалась в безвыходной ситуации - на протяжении 10 лет она не может получить инвалидность, а в настоящее время ей отказали в АСП. Женщина живет со своим сыном, однако средств нет ни на продукты, ни на памперсы. Все дело в том, что у Светланы кахексия - крайнее истощение организма, характеризующееся резким снижением веса, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказывает женщина, история ее болезни началась еще в 1996 году, когда у нее обнаружили миому матки. В 2001 году ей была проведена операция. Благодаря этому, Светлана могла работать какое-то время.

Но через некоторое время болезнь начала прогрессировать, а вес снижаться, и уже к 2008 году Светлана весила всего 37 килограммов. Это был не предел - за два года вес упал до 29 килограммов. Тогда жительнице столицы поставили диагноз кахексия.

После лечения в больнице, Светлана и ее сын начали сбор документов на получение инвалидности, но ей пришел отказ.

Пока были живы родители, говорит Светлана, они помогали ей. Но болезнь продолжала съедать женщину изнутри, лечения не было. Больницы, рассказывает она, отказывались ее принимать, будучи не в силах помочь казахстанке.

В 2019 году вес Светланы оставлял уже 25 килограммов. В этом же году ее пообещали поставить на портал, чтобы пациентка смогла получить лечение, но этого так и не случилось.

“В апреле 2021 года меня положили в многопрофильную городскую больницу №1 Нур-Султана. Там я пролежала шесть дней, после чего меня направили в поликлинику по месту жительства, сказав, что дальнейшее лечение я буду получать там. Но никто из врачей после выписки так и не пришел”, - вспоминает Светлана.

С 2021 года она принимает особое питание - сушки, чай и вода. Дело в том, что организм женщины не принимает иную пищу. К тому же, остро стоит денежный вопрос. Так как Светлане нужен особый уход, ее сыну пришлось уволиться с работы.

В феврале этого года Светлана повторно подала документы на получение инвалидности и АСП. Но ей снова пришел отказ. На этот раз все дело оказалось в том, что сын астанчанки не встал на учет в Центр занятости как безработный.

"В соответствии с Законом РК "О государственной адресной социальной помощи", при назначении АСП трудоспособные члены семьи должны иметь статус работающего либо быть зарегистрированными в качестве безработного в органах занятости, кроме случаев, когда отец или мать заняты уходом за инвалидами первой, второй группы, детьми-инвалидами, лицами старше восьмидесяти лет, ребенком до трех лет.

По предоставленным документам выявлено, что Руслан Карапыш, сын Светланы, не осуществляет трудовую деятельность и на учете в Центре занятости не состоит. В связи с вышесказанным, для назначения АСП нет законных оснований”, - ответили в управлении занятости и социальной защиты столицы на обращение корреспондента NUR.KZ.

Светлана уверяет - сейчас она и ее сын находятся в безвыходной ситуации.

“Мы не знаем, куда еще обращаться. Обращались и в общественные фонды, на телевидение, но нигде нас не воспринимают. Врачи не приходят - звонят, потом пропадают и избегают меня; поликлиника игнорирует, ни от кого нет помощи. В АСП отказали, инвалидность не оформляют, я уже не знаю, как мне быть и куда идти”, - заключила Светлана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1965765-vesit-25-kg-i-est-sushki-vmesto-edy-bolnoy-zhitelnitse-nur-sultana-otkazali-v-asp/