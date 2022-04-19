"Только появился на свет, а уже навалились проблемы": алматинка лечит сына от ДЦП

Олеся с сыном. Фото: из личного архива

Пятилетнего Гордея из Алматы и его сестру-двойняшку родители ждали долго. Мама не могла забеременеть и только с третьей попытки ЭКО все получилось. Счастье было двойным, но недолгим: малыши родились намного раньше срока, слабенькими и маленькими, а результатом оказался страшный диагноз сына – ДЦП. Сейчас семья всячески старается поставить ребенка на ноги, передает корреспондент NUR.KZ.

"Всю беременность, а это почти семь месяцев, я пролежала на сохранении, низкое предлежание плаценты. Экстренно пришлось делать кесарево на 29 неделе, началось кровотечение. Мои малыши родились с весом 1200 граммов, 40 сантиметров.

Самостоятельно не дышали, девочка была первой из двойни, а мальчик – второй. Моему сыночку досталось больше всего: только появился на свет, а уже столько проблем навалилось на его маленькие плечи.​ Гипоксия с отмиранием клеток в лобной доле головного мозга, правосторонняя пневмония и еще много всего", – рассказала мама малыша Олеся Бушина.

Врачи говорили, что нужно время, дети очень​ слабые.

В больнице малыши провели 45 дней. Дочь Ева восстановилась быстро, у Гордея ситуация была тяжелее. Он много раз синел, забывал дышать, его переводили в реанимацию под кислород.​ До года Гордей находился на учете у неонатолога, ему делали УЗИ головного мозга каждый месяц. Проходили массажи с элементами ЛФК.

"Никто на тот момент ни разу не сказал, что у мальчика все признаки ДЦП. То, что он не ползает и с трудом переворачивается, толком не держит голову, списывали на задержку развития.

И​ только к полутора годам, когда я чудом попала к грамотному невропатологу, мне сказали, что у Гордея ДЦП. Что нужно оформлять инвалидность и лечить ребенка, пока он маленький и многое можно исправить. ​

Мы лечились в клинике почти год. Пробовали много разных методик, реабилитаций, ЛФК. Возможности ехать на реабилитацию за границу не было, мы лечили нашего мальчика в Алматы. И​ лечим до сих пор. К пяти годам он многому научился: ползать, вставать у опоры, ходить, хоть и с трудом.

И реабилитацию нужно продолжать дальше, научить самостоятельно ходить. Чтобы к семи годам он самостоятельно пошел с сестрой в школу", – рассказывает мама.

Но сейчас возможности оплачивать реабилитацию у семьи нет, а помимо этого нужны ортезы, лекарства, всевозможные обследования. В семье работает только муж, но он уже который год лечится от подагрического артрита обеих конечностей. Денег не хватает ни на что, говорит Олеся.

"Прошу всех неравнодушных людей: пожалуйста, помогите собрать средства на лечение сына, мы так много прошли и многому научились. Мы не можем сейчас остановиться. Мой сыночек сможет ходить, ему только нужно немножечко помочь. ​

Реабилитационный центр «Вместе к цели» и «Международная ассоциация социальных проектов» дали нам счет на 12 месяцев реабилитации в Алматы​ с общей суммой 816 000 тенге​", – заключила женщина.

Реквизиты:

Kaspi Gold: 4400 4301 6559 2947

+7 701 841 4333

Olessya Bushina

ИИН: 840216401211

Instagram: @help_gordey

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1965681-tolko-poyavilsya-na-svet-a-uzhe-navalilis-problemy-almatinka-lechit-syna-ot-dtsp/