"Осложнение дало о себе знать через 4,5 года": девочка из Алматы перестала двигаться и есть после кори

Аделя Шукирбекова. Фото: из личного архива

Аделя родилась абсолютно здоровой, была очень активным ребенком, но в 2015 году она попала в больницу с подозрением на пневмонию. К счастью, пневмония не подтвердилась, но там же, в инфекционке, девочка подхватила корь. Болезнь Аделя перенесла легко, но последствия настигли позже, передает корреспондент NUR.KZ.

"В 2015 году мы с Аделей попали в инфекционное отделение с подозрением на пневмонию. Диагноз не подтвердился, поставили бронхит, но все равно положили на стационарное лечение. Позже в наш бокс поселили маму и ребенка, у которого якобы тоже бронхит. Увы, на следующий день у ребенка высыпала сыпь, и их перевели в другую палату с диагнозом "корь".

Нас тогда предупредили, что, возможно, Аделя тоже заболеет корью, так как мы были в одной палате. Так и произошло: через две недели после выписки мы вернулись в это же отделение. Дочь перенесла корь, по оценкам врачей, хорошо, никто не говорил о последствиях и о страшных осложнениях, самое страшное ожидало нас впереди", - рассказывает мама девочки Гаухар Шукирбекова.

У Адели начались приступы - сначала это были кивки и судороги, потом она постепенно стала терять приобретенные навыки, перестала ходить, сидеть, держать голову, разговаривать и понимать речь. Затем - даже жевать и глотать. Ее состояние ухудшалось с каждым днем.

"С июня 2019 года по февраль 2020 года без точного диагноза мы объездили Алматы, Байконур, Кызылорду, Шымкент, Нур-Султан, Тараз, Москву. И только в марте 2020 года в Стамбуле Аделе поставили диагноз SSPE (подострый склерозирующий панэнцефалит) после кори. Осложнение, которое дало о себе знать через 4,5 года", - говорит Гаухар.

Лечение не дало больших результатов, отмечает она, но облегчило состояние. Следующее лечение, уже у доктора из Украины, дало плоды: девочка стала жевать, глотать, шевелиться, набрала вес.

Сейчас Аделе требуется продолжение лечения, но на него нужны деньги - порядка 19 млн тенге. Причем сумма меняется из-за скачков курса доллара - в иностранной валюте счет составляет 40 300 долларов.

"По планам мы должны были полететь в Киев в марте, но в связи с происходящими событиями мы не сможем попасть туда. Диагностика и лечение будут проходить в Алматы, консультация - онлайн, дорогостоящие медикаменты из Киева привезут в Казахстан через Варшаву.

Прошу каждого, пожалуйста, помогите вернуть былую активную и жизнерадостную девочку. Любая сумма будет огромным вкладом на лечение и восстановления здоровья Адели", - заключила мама.

Реквизиты для помощи Адель:

Kaspi Gold: 4400 4301 3390 2988

Тел.: +7 705 222 94 65

ИИН 880621000742

Gaukhar Shukirbekova

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Gaukhar Shukirbekova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1965019-oslozhneniya-nastigli-cherez-4-goda-devochka-iz-almaty-perestala-dvigatsya-i-est-posle-kori/