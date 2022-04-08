Родилась без ушка: девочке из Павлодарской области требуется операция, чтобы слышать

Амина Канатова. Фото: из личного архива

5-летняя Амина Канатова из Павлодарской области родилась с врожденным пороком ушей - у нее нет слухового прохода справа частично, а слева - полностью. Мз-за чего случилось такое отклонение в развитии - неизвестно, но родители решили бороться с патологией и сделать дочери операцию, передает NUR.KZ.

"Моя дочь родилась 1 августа 2016 года с врожденным пороком ушек и сразу же был поставлен диагноз: двусторонняя микротия и атрезия слева, справа - частичная атрезия. Это значит, что, у Амины нет слухового прохода слева полностью, справа частично. Нет ушной раковины.

Только когда Амина родилась, мы узнали, что у нее нет ушек. Потому что во время беременности я не болела, веду здоровый образ жизни. Сама на тот момент работала в поликлинике, оттуда и ушла в декрет. По предварительному УЗИ не было замечено никаких отклонений. До сих пор врачи не могут понять, из-за чего эта аномалия", - говорит Шахаризада, мама девочки.

Амина - вторая дочь в семье, у нее есть старшая 8-летняя сестра, которая учится в школе, и младшая, пятимесячная девочка. Все они здоровы. В 2,4 года Амина пошла в детсад по настоянию сурдолога. Врачи были уверены - девочка будет разговаривать, так как у Амины была диагностирована тугоухость 1 и 2 степень.

"До 4 лет мы ходили в сад, но в речи она отставала от своих сверстников. В 4,6 лет я ее перевела в сад с речевым развитием. Ходили к сурдопедагогу около полугода. Специалисты говорят, речь задерживается из-за слуха. Слух со временем понижается, потому что кости черепа уплотняются. Сейчас у нас тугоухость 3 и 4 степени, и нам в этом году только дали инвалидность.

5 лет времени мы потеряли. Слуховой аппарат нам до сих пор не дали, потому что сам аппарат стоит около 3 млн тенге. Ребенок в развитии не отстает. Амина не слышит звук машины, которая едет сзади. Не слышит шаги. Слышит только звонкие звуки (телефон, домофон), понимает только громкую речь", - говорит мама.

По ее словам, сейчас Амине требуется операция по восстановлению слуха и реконструкции ушной раковины с двух сторон.

"В настоящие время в Казахстане только начинают практиковать открытие слухового прохода (к сожалению успехов от операций нет, так как требуются повторные операции из-за сращения слухового прохода). Но мы нашли врача, доктора медицинских наук в области отоларингологии, Ашеш Бхумкар (Индия). Он - единственный врач, который сам приезжает в Казахстан ,в город Нур-Султан, в Центр интернациональной реконструктивной оториноларингологии.

Доктор делает поэтапную операцию. За один этап операции доктор Ашеш восстанавливает естественный слух (открывает ушной проход), кроме того, в случае необходимости он сразу имплантирует слуховые косточки. Нашей семье удалось побывать на индивидуальной консультации и показать Амину доктору. Мы были у него на консультации 12 ноября 2021 года. Он нам поставил хорошие баллы, это значит, что мы кандидаты на операцию", - говорит Шахаризада.

Приезд доктора ожидается уже в начале апреля. Сумма на лечение составляет 83 000 долларов. Это - общая сумма на все 4 этапа. На данный момент заключен договор на первый этап операции - порядка 7 млн тенге, из них часть уже собрана, осталось собрать на первый этап еще 3 856 832 тенге.

"Помогите маленькой принцессе Амине попасть на операцию. Ведь скоро ей 6 лет, а значит, наступает школьная пора. Мы просим каждого из вас - помогите Аминочке стать здоровой, полноценно слышащей этот мир звуков. Помогите нам закрыть сбор и попасть на операцию", - заключила мама.

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Нурханов Адилбек Канатович (папа)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1963997-rodilas-bez-ushka-devochke-iz-pavlodarskoy-oblasti-trebuetsya-operatsiya-chtoby-slyshat/