Врачи: Психологическое здоровье подростков пострадало во время пандемии

Иллюстративное фото: Pexels

Психологическое здоровье подростков пострадало во время пандемии COVID-19. Почти 44% опрошенных старшеклассников США заявили, что весь предыдущий год чувствовали постоянную грусть и думали о том, что их жизнь безнадежна, передает The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Новое исследование Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) также показало, что более трети старшеклассников заявили, что их психологическое состояние было нестабильным на протяжении всех двух лет пандемии. Закрытие школ и переход на удаленный формат обучения, экономические трудности в семье, потеря близких из-за COVID-19, перенесенная болезнь, невозможность планировать будущее — все это в той или иной мере перенес каждый подросток в 2020 и 2021 годах.

"Мы должны воспринять эти данные, как крик о помощи. Пандемия создала травмирующие факторы стресса, которые могут еще сильнее подорвать психологическое благополучие молодых людей", — заявила исполняющая обязанности заместителя директора CDC Дебра Хоури.

В исследовании приняли участие 7005 школьников старшего возраста. Более половины опрошенных заявили, что подвергались эмоциональному насилию со стороны родителей, в том числе ругани, оскорблениям или унижению. 11% заявили, что подвергались физическому насилию. Кроме того, 29% сообщили, что их родители потеряли работу. Продолжительный стресс, который испытывали молодые люди во время пандемии, стал ключевой темой и предметом беспокойства для многих родителей, врачей, психологов и педагогов. Несмотря на то, что осенью 2021 года учащиеся вернулись к очному обучению в школах, ущерб от пандемии все еще сказывается на психическом состоянии подростков.

CDC отмечают, что те подростки, которые сообщили, что испытывают чувство принадлежности к школе и чувствуют заботу и поддержку от учителей, меньше подверглись негативному воздействию пандемии. По мнению исследователей, ключом к решению проблемы являются школы и их политика в общении с детьми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1963120-vrachi-psihologicheskoe-zdorove-podrostkov-postradalo-vo-vremya-pandemii/