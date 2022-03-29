"Верю, что спасем ребенка": более 100 тыс. долларов требуется алматинцам на лечение сына

Санжар Ержан. Фото: из личного архива

Двухлетний Санжар Ержан из Алматы страдает острым лимфобластным лейкозом. Состояние ребенка ухудшается, и врачи порекомендовали сделать пересадку костного мозга. Семья отправилась в Турцию, где мальчика обследовали и выставили предварительный счет на лечение, который поверг в шок родителей. На данный момент сумма к сбору составляет 102 тысяч долларов, передает NUR.KZ.

Санжар начал болеть в марте прошлого года. Родители заметили, что он стал слабеть, бледнеть и желтеть, но причину не понимали. Сдав анализы, пришлось лечь в детскую гематологию в Шымкенте, где на тот момент жила семья. В больнице мальчику проводили лечение от железодефицитной анемии.

"Гемоглобин продолжал падать, ребенку вливали кровь несколько раз, кололи препараты. После выписки приехали в Алматы, в детскую клиническую больницу №2, где у нас взяли пункцию костного мозга и поставили диагноз", - говорит мама мальчика, Арайлым Жанаткызы.

Санжар в столь раннем возрасте пережил химиотерапию, после которой вошел в ремиссию и продержался до февраля 2022 года. Но в феврале этого года произошел рецидив. Снова пришлось вернуться в больницу. Врачи порекомендовали пересадку костного мозга.

Родители повезли Санжара в Турцию, где в стамбульской клинике Medical Park ему провели анализы, предложили план лечения и выставили счет -133 тысячи долларов. Родителям удалось собрать часть суммы, к сбору еще остались 102 тысячи долларов, говорит мама. Донором, планируется, выступит сестра Санжара.

"У нас простая среднестатистическая семья, у нас не хватает средств оплатить медицинский счет. Я не работаю. Но я верю, что мы спасем и вылечим нашего сыночка. Прошу вас, помогите нам спасти нашего малыша", - заключила Арайлым.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 4102 5707

Телефон: +7 700 168 88 89

Арайлым (мама)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1962386-veryu-chto-spasem-rebenka-bolee-100-tys-dollarov-trebuetsya-almatintsam-na-lechenie-syna/