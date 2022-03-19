Врачи против перевода США на круглогодичное летнее время

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Эксперты в области сна говорят, что США нужно не круглогодичное летнее время, а стандартный часовой пояс, передает The Washington Post.

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После того, как Сенат США единогласно проголосовал за постоянный переход на летнее время, Американская академия медицины сна выступила с заявлением, в котором предупредила, что этот шаг не учитывает потенциальные риски для здоровья. По мнению специалистов по сну, переводить часы два раза в год действительно бессмысленно, но для Штатов будет намного лучше перейти на стандартное время. По их словам, время, в котором восход и заход солнца не имеют заранее заданных границ, больше соответствует циркадным ритмам человека.

Еще в 2020 году Академия опубликовала заявление, в котором рекомендовала стране полностью перейти на стандартное время. По словам ученых, круглогодичное летнее время может привести к риску развития у людей ожирения, метаболического синдрома, сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии. Эту позицию поддержали Национальный совет по безопасности и Национальная ассоциация родителей и учителей.

Решение Сената было принято под влиянием общенационального стремления к переходу на круглогодичное летнее время. Хотя критики ставят под сомнение тот факт, что более длинный день поможет сберечь энергию, сторонники этой позиции утверждают, что летнее время способствует общественной безопасности. По их словам, чем длиннее световой день, тем ниже уровень преступности.

В Академии медицины сна утверждают, что хронические последствия постоянного перехода на летнее время недостаточно изучены, но есть исследования, которые показали, что биологические часы человека не адаптируются к переходу на летнее время даже через несколько месяцев. Это может привести к постоянному расхождению между часами окружающей среды и биологическими часами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1961473-vrachi-protiv-perevoda-ssha-na-kruglogodichnoe-letnee-vremya/