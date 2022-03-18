Появились боли в ногах и температура: мальчика из Караганды ждет пересадка костного мозга

Далер. Фото: из личного архива

10-летний Далер Забаров из Караганды заболел в октябре 2020 года - у него появились боли в ногах, поднялась температура, пожелтело лицо. На ногах стали появляться многочисленные гематомы, но родители связали их с игрой в футбол. Когда началось носовое кровотечение, семья забила тревогу, передает NUR.KZ.

Сдав анализы и пройдя обследование, мальчик оказался в больнице для дальнейшего лечения и установления точного диагноза. После этого его направили в столицу, в Национальный Научный центр Материнства и Детства в отделение онкологии, где провели анализ костного мозга. Тогда-то и был выставлен диагноз - острый миелобластный лейкоз.

Далеру пришлось проходить лечение, которое принесло свои результаты - была достигнута ремиссия.

"Мы начали получать поддерживающую химиотерапию в Нур-Султане. Восстановление было долгим, но в мае 2021 года нас выписали. В Караганде сына снова госпитализировали. Анализы "скакали", результаты показали бласты в крови 3%. Нас снова направили в Нур-Султан.

На данный момент ребенку необходима трансплантация костного мозга. Так как Далер - единственный ребенок в семье, то доноров среди братьев и сестер у него нет. У нас есть 100% донор - мужчина, проживающий в России, ему 45 лет. Это все, что мы о нем знаем.

Когда получим ответ от данного донора, неизвестно. Пока мы не получили результата анализа совместимости меня или отца ребенка. Если кто-то из нас подойдет, то мы сами выступим в роли донора", - говорит мама мальчика, Елена.

Тянуть, говорит она, нельзя. Елена Забарова хочет отвезти сына в зарубежную клинику, уже найдена клиника в Стамбуле. Предварительная сумма составляет порядка 60 млн тенге, на данный момент собрано только 10 млн тенге. Это - предварительная сумма, которая может меняться из-за дополнительных процедур.

"В семье работает только муж, я домохозяйка. Клиника подтвердит приглашение после внесения полного депозита. На данный момент из благотворительных фондов нам никто не помогает. Обращаюсь ко всем.

Прошу вас, помогите нам со сбором средств для лечения моего сыночка. Не проходите мимо моей беды. Нам очень необходима ваша помощь", - заключила Елена.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 8173 2071

Halyk bank: 4405 6397 2315 5949

YELENA ZABAROVA

Карты привязаны к номеру.: + 7 700 180 17 00

Елена Забарова (мама)

ИИН: 890804450572

‌PayPal: Poetesm@mail.ru

Sberbank: 4263 4333 4350 3808 (тенге)

‌Sberbank: 4263 4333 4684 8374 (доллар)

‌Sberbank: 4263 4333 0787 1357 (рубль)

‌Текущий счет: KZ15914052204KZ02W58 в тенге

‌Все карты Sberbank на имя ‌AMIRSHOKH ZABAROV (папа)

Instagram: @help_daler.

Тел.: +7 700 180 17 00 (мама) Забарова Елена Владимировна

+7 700 336 17 67 (папа) Забаров Амир Оламшоевич

Адрес электронной почты : poetesm@mail.ru

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1961055-poyavilis-boli-v-nogah-i-temperatura-malchika-iz-karagandy-zhdet-peresadka-kostnogo-mozga/