"Первый в мире ребенок с аппаратом для сердца": многодетная мать-одиночка пытается спасти сына

Анжар Токжигитов. Фото: из личного архива

Анжар Токжигитов из Экибастуза – единственный сын в многодетной семье. Его мама, воспитывающая пятерых деток в одиночку, вспоминает: беременность и роды прошли хорошо, но в полгода, через пару часов после прививки, у ребенка появились странные симптомы. Обследование показало – у мальчика стеноз левого желудочка, ему нужна срочная операция, передает NUR.KZ.

Любимец мамы и сестер рос здоровым малышом до шести месяцев. После сделанной прививки, вспоминает Асель Токжигитова, мама мальчика, он стал синеть и закатывать глаза. Ребенок оказался в реанимации, а врачи поставили предварительный диагноз "врожденный порок сердца".

"В Павлодарском диагностическом центре подтвердили диагноз – врожденный порок сердца, стеноз аортального клапана. Нужна была операция по замене клапана. Но врачи решили подождать, пока Анжар вырастет.

Сын рос, никаких приступов не было. Все было спокойно. В августе 2020 года у Анжара резко открылось носовое кровотечение. Вызвали "скорую". С того дня и начались наши поездки по больницам.

Никто не мог нам помочь. Все говорили, что уже поздно, пострадал левый желудочек, сердечная мышца растянулась. Причем диагноз был поставлен неправильно", – говорит Асель.

По ее словам, сегодня у 11-летнего ребенка стоит диагноз "стеноз левого желудочка, бикуспидальный аортальный клапан".

"В сентябре 2021 года мы обратились в ННКЦ (Научный национальный кардиохирургический центр) в городе Нур-Султан. Анжар в то время не мог толком даже ходить. Терял сознание. Носовые кровотечения периодически повторялись.

В ННКЦ неоднократно собирали консилиум, где и было принято решение установить Анжару аппарат Lvad с моего согласия. Анжар – первый в мире ребенок, которому установили этот аппарат в сердце, он предназначен для взрослых, но не для детей. Выхода не было, нужно было спасать сына, и я согласилась", – вспоминает мама.

В ноябре 2021 года ему провели операцию по замене аортального клапана и установке аппарата Lvad. Операция длилась 7 часов. Шанс выжить после нее был 20% из 100, рассказывает Асель, но семья надеялась на лучшее.

"Операция прошла успешно. Но этот аппарат – только на время. Он дает шанс продлить немного жизнь моему ребенку. У нас есть совсем немного времени, чтобы подготовить все для того, чтобы сделать операцию по трансплантации нового сердца.

В Казахстане, по порталу, огромная очередь на такого рода операции. Многие дети умирают, не дождавшись донорского органа. У нас нет столько времени в запасе. Нас приняли в Беларуси. Прислали нам официальное приглашение и счет на операцию", – рассказывает Асель.

Операция дорогостоящая, ее стоимость составляет 110 тысяч долларов – более 550 млн тенге, не учитывая того, что курс доллара растет. В стоимость входит полное обследование и трансплантация сердца от донора. Донора будут подбирать из числа взрослых.

"Цена жизни для моего сына 110 000 долларов. Я осталась одна с пятью детьми и своей бедой. Я, мама, борюсь за жизнь своего единственного сына, прошу помощи у вас, у моего народа. Подарите жизнь моему сыночку", – заключила Асель.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 7689 1031;

Счет: KZ67722C000034379534;

Тел.: +7 705 162 28 00 (номер привязан к карте);

Halyk bank: 4405 6397 4430 7743;

Номер счета: KZ776010002028140124;

Тел.: +7 705 162 28 00 (номер привязан к карте);

Токжигитова Асель Темирбулатовна (мама);

ИИН: 851031451198.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1960556-pervyy-v-mire-rebenok-s-apparatom-dlya-serdtsa-mnogodetnaya-mat-odinochka-pytaetsya-spasti-syna/