Полностью ослеп: мальчик из Алматинской области страдает раком глаз

Али Полат. Фото: из личного архива

Али - единственный и долгожданный ребенок в семье. Он рос здоровым и активным ребенком, но когда ему исполнился год, мама заметила, что мальчик будто смотрит в пустоту, он стал биться об углы и плакать, когда на улице смеркается. Увидев на фотографиях странное свечение глаз, женщина повела его к врачам, а те поставили страшный диагноз, передает NUR.KZ.

1,7-летний Али и его мама Сабина Джаламова живут в селе Отеген батыр Илийского района Алматинской области.

"Мы с мужем очень радовались появлению сына на свет. Но так получилось, что вскоре после рождения Али мы с супругом расстались, и теперь я воспитываю его одна.

Али рос обычным смышленым малышом, умным и активным, ни разу за свое детство не болел ничем тяжелым, но после празднования дня рождения малыша, 18 июня 2021 года, мы заметили, что наш мальчик будто смотрит в пустоту, стал биться об углы и плакать, когда на улице смеркается.

После мы увидели на фотографиях странное свечение глазок: на снимках оба глаза были как кошачьи, а у остальных деток - красные. Встревоженные всем этим, мы повезли ребенка к офтальмологу. Врач осмотрел Али и после дал двусмысленное заключение: либо катаракта, либо ретинобластома, отправив к другому врачу", - рассказывает мама Сабина Джаламова.

Семья не могла поверить в диагнозы, продолжив обследование. В результате ему поставили окончательный диагноз - билатеральная ретинобластома группы Д (рак обоих глаз предпоследней стадии). Али полностью ослеп.

"Мы связались с клиникой НМИЦ имени Блохина и после приглашения прибыли туда. В клинике подтвердили диагноз. Родственники помогли собрать 500 тысяч рублей на первый курс химиотерапии и нас положили в больницу.

После второй "химии" у него пропал голос и появился кашель - "химия" сожгла голосовые связки. Потом выпали все волосы, ресницы и брови", - говорит мама.

Через некоторое время терапии врачи заявили о том, что левый глаз ребенка придется удалять. Сабина не хотела об этом слышать. Врачи посоветовали ехать в Швейцарию к специалисту по данному виду рака.

"Не раздумывая, мы открыли сбор в соцсетях и собрали на депозит 7 млн 100 тысяч тенге - это 15 тысяч франков, вылетели с мамой 14 ноября 2021 года и уже 15 ноября были на осмотре. Профессор нас успокоил и дал надежду, сказав, что есть возможность вылечить Али.

Я согласилась. Результаты интравитреальной химиотерапии, которую провели на левый глаз и термотерапии - на правый, порадовали: опухоль уменьшилась. После нашего следующего приезда Али стал видеть левым глазом. Сейчас он видит предметы, может бегать даже в сумерках. Я очень хочу, чтобы мой малыш выздоровел и был полноценным человеком", - говорит мама.

Для продолжения лечения нужно собрать еще 21 млн тенге. Все ресурсы родных исчерпаны, говорит Сабина. Она просит каждого неравнодушного и отзывчивого земляка помочь малышу видеть своими глазками.

Реквизиты:

Kaspi: 5169 4971 9732 6485;

Тел.: +7 707 479 4392;

Сбербанк РФ: 4817 7603 1667 3668;

Тел.: +7 968 824 8747;

Сбербанк Казахстан: 4263 4333 3672 7265.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1960003-polnostyu-oslep-malchik-iz-almatinskoy-oblasti-stradaet-rakom-glaz/