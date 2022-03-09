"Мы прошли огромный путь": алматинка ищет средства, чтобы поставить 6-летнего сына на ноги

Алан Балтабеков. Фото: из личного архива

Долгожданная беременность мамы Алана Балтабекова из Алматы проходила отлично, но в процессе родов мальчик получил асфиксию. В результате, Алан растет с диагнозом ДЦП, а его мама в одиночку пытается поставить ребенка на ноги, передает NUR.KZ.

По словам мамы, Анастасии Балтабековой, Алан родился на 40-й неделе, а беременность проходила без патологий. Однако во время родов ребенок захлебнулся околоплодными водами и некоторое время не дышал. Из-за асфиксии и судорог месяц он находился в реанимации, а после получил пару прививок.

"К трем месяцам у сыночка стали отказывать ручки, появился слабый глотательный рефлекс, при котором он давился даже собственной слюной, начал выгибать голову назад. Он перестал двигаться и только лежал. Начались бессонные ночи. Как нам сказали врачи, это были последствия от прививок, которые нельзя было ставить хотя бы год или два.

К 8 месяцам Алану поставили диагноз "ДЦП гиперкинетической формы". Это было ударом для нашей семьи. Но я не опустила руки и сразу стала искать врачей и лечение.

Первые два года мы оплачивали как могли сами, продав квартиру, и жили на съемной. Мы полетели в Россию в город Челябинск, когда сыночку было всего 9 месяцев, на лечение. И к двум годам он стал самостоятельно держать голову, к трем годам он стал пытаться ползти по-пластунски. В 4 года нам предложили пройти лечение в Китае, после которого он научился самостоятельно сидеть, жевать, понимать, и стоять с поддержкой", - говорит Анастасия.

После этого реабилитацию проводили в Алматы, Алан ежедневно должен получать массаж, ЛФК и занятия с логопедом.

К сожалению, папа Алана ушел из семьи. Теперь Анастасия в одиночку борется за здоровье своего ребенка.

"На данный момент у меня нет возможности оплачивать реабилитацию, так как я сижу с сыночком дома. Ребенок нуждается ежемесячно в специализированных дорогих смесях для набора веса, без которых нельзя. Каждый год нужно покупать ортезы на ноги для правильного формирования стоп, чтобы в будущем у него не было проблем с ножками, подгузники, пеленки, которых катастрофически не хватает, лекарства.

У Алана есть все шансы встать на ножки. Ведь мы прошли огромный путь, и врачами проделана огромная работа, но сейчас никак нельзя останавливаться, чтобы не упустить время. Поэтому я хочу обратиться к вам, ко всем не равнодушным людям и добрым сердцам, за помощью для Алана.

Реабилитация будет проходить в городе Алматы. Сумма на 10 месяцев лечения составляет 1 000 000 тенге", - заключила Анастасия.

Реквизиты:

Kaspi Gold: 400 4301 1429 0999;

Baltabekova Anastassiya;

ИИН: 840425400577;

Номер счета: KZ75722C000018282919

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1959499-my-proshli-ogromnyy-put-almatinka-ischet-sredstva-chtoby-postavit-6-letnego-syna-na-nogi/