"Говорили, сын не проживет три года": алматинка в одиночку вырастила ребенка с массой диагнозов

Карим. Фото: из личного архива

Рождение Каримжана Ярмухаметова превратило его мать, по ее собственному признанию, из взбалмошной девчонки и женщину с массой проблем. Дело в том, что у совершенно здоровой матери родился малыш с целым букетом заболеваний и диагнозов. Врачи предложили оставить Карима в роддоме, но мама категорически отказалась, стойко борясь за его жизнь и здоровье, передает NUR.KZ.

Каримжан родился в 2004 году. Его маме Аиде тогда было всего 23 года.

"Я была молодой, здоровой женщиной, без вредных привычек, беременность проходила отлично и никаких проблем или нарушении не было. Я, как положено, регулярно посещала врача, проходила УЗИ-контроль, согласно заключениям УЗИ я ждала обычного, здорового малыша. Поэтому после родов меня ждал настоящий шок.

Мой ребенок родился с множественными пороками развития. Его диагноз звучит так: липоматоз забрюшинного пространства и нижних конечностей, невус, гигантизм пальцев, кифосколиоз 4 степени, врожденная аномалия развития толстой кишки, идиопатический мегаректосигмоид, хронический холестаз.

Врачи предложили мне оставить Карима в роддоме, так как он не проживет даже три года. Отец Карима, узнав о рождении сына-инвалида, сразу бросил нас прямо в роддоме. Он ни разу не видел сына, не принимал никакого участия в его судьбе. Было очень тяжело.

Но, слава Богу, моему сыну сейчас уже 18 лет. За это время мы прошли много трудностей, пролили немало слез, были и моменты отчаяния, но ради сына я должна держаться и идти дальше", - говорит Аида.

Кариму сделали 11 операций, пока организм не дал сбой, и мальчик перестал выдерживать наркоз. Была реанимация и годы восстановления. За эти годы спина Карима сильно искривилась.

Карим. Фото: из личного архива

"Наши медики сказали, что трогать не нельзя, это генетическая патология. И операции при таких диагнозах не проводят, но после появления интернета повсеместно в нашей жизни, с появлением возможности обращения в зарубежные клиники, мы узнали, что во многих странах делают успешные операции на позвоночник людям с таким сложным диагнозом, и начали обращаться во все инстанции.

Нам приходило очень много отказов из России, Кореи, Японии. Каждый отказ приводил к депрессии Карима, ведь он мечтал о нормальном теле. И, наконец, мы получили долгожданный положительный ответ от профессора из Турции. Он готов взяться за наш сложный случай. Нашему счастью нашему не было передела, но все упирается в финансовый вопрос", - рассказывает мама юноши.

На данный момент, на первичный осмотр, анализы и первый этап операции по исправлению искривления позвоночника необходима сумма в 70 000 долларов, или порядка 35 000 000 тенге.

Деньги на проживание и перелет удалось собрать самостоятельно. Сумма на операцию слишком велика для Аиды и ее семьи, потому она обращается с просьбой ко всем неравнодушным людям за поддержкой.

Реквизиты для помощи Кариму:

Kaspi Gold: 4400 4301 2485 5146;

KARIMZHAN YARMUHAMETOV;

Карта привязана к номеру: +7 707 773 49 45;

Halyk Bank: 6233 5700 4367 8034;

AIDA KEBIROVA (мама).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1959112-govorili-syn-ne-prozhivet-tri-goda-almatinka-v-odinochku-vyrastila-rebenka-s-massoy-diagnozov/