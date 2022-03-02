"Отец оказался не отцом, мать лишили прав": растящая внучку с ДЦП казахстанка просит помощи

Кира. Фото: из личного архива

15-летняя Кира Киреевская из Павлодарской области родилась особенным ребенком из-за двойного тугого обвития пуповиной и асфиксии в течение пяти минут. К счастью, девочка выжила, но получила диагноз "ДЦП" и осталась без родителей - отец после анализа ДНК оказался чужим человеком, а мать позднее была лишена родительских прав. Киру воспитывает бабушка, передает NUR.KZ.

"В 1 год 3 месяца Кирочке поставили страшный диагноз - ДЦП (спастическая диплегия, правосторонний парапарез). Это было только начало жизни Киры, а дальше - предательство родителей.

Отец после ДНК оказался не биологическим отцом, мать быстро потеряла интерес к ребенку и пустилась во все тяжкие, за что и была лишена родительских прав. Я забрала Кирюшу к себе, оформила опеку и, понимая, что потеряно много времени, мы начали с огромной скоростью и рвением бороться за здоровое детство", - рассказывает бабушка Оксана Сидихина.

Киру возили на реабилитации - как в государственных, так и в частных клиниках. Ей провели шесть операций, хорошие результаты принесла реабилитация в КНР. В Китае Кира научилась ползать, сидеть, стоять, ходить с опорой и сделала свои первые самостоятельные шаги.

С началом пандемии она лишилась возможности пройти реабилитацию в Китае.

"У Киры начался подростковый резкий рост, за год она выросла на 13 см, мышцы не успевали за ростом костей, ножки согнулись в коленях. Походка стала шаткой. В апреле 2021 года сделали операцию на расслабление мышц в Нур-Султане. А после операции случился откат: Кира утратила многие навыки, а ходить может теперь только с палочкой.

Кира очень трудолюбивая, старательно учится, к нам учителя приходят на дом заниматься. Она также занимается ЛФК дома, ездим в зал на растяжку под весом своего тела, кататься на лошадях, на горки, летом - на реку. Кира очень любознательная, любит рисовать, делать алмазные аппликации. Ей, конечно, не хватает общения со сверстниками, но я иногда вожу ее на школьный кружок рукоделия", - говорит бабушка.

После реабилитации в Нур-Султане и получения уколов "Диспорт", у девочки появился результат. Походка стала тверже, говорит бабушка, движения - гибче и мягче. Кира опять стала делать несколько самостоятельных шагов.

"Врачи сказали, что препарат действует 3-4 месяца, и в это время надо очень интенсивно заниматься, давать хорошие нагрузки. Мы дома все это делаем, но по рекомендации врачей повторный курс нужно пройти через 3-4 месяца и получить еще "Диспорт".

По госпрограмме мы можем поехать в центр только в конце года, если подойдет очередь, а время будет упущено. Национальный центр детской реабилитации в Нур-Султане может нас принять в любое время, но на платной основе. Мне дали предварительный счет на 12 дней - 483 460 тенге. Друзья и знакомые помогли собрать сумму 79000 тенге, осталось собрать 404 460 тенге", - рассказывает бабушка.

Она просит всех неравнодушных помочь в сборе денег на реабилитацию. Будущее Киры зависит от вовремя проведенных курсов реабилитации, именно тогда будет желаемый результат. Бабушка отмечает, что самой ей не справиться: она воспитывает девочку одна.

Реквизиты:

Kaspi Gold: 4400430195753667;

Halyk bank: 6244954890229561;

Eurasian Bank: 5269940027632159;

Получатель: Сидихина Оксана Вячеславовна;

Тел.: +7 705 614 49 74 (WhatsApp)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1958618-otets-okazalsya-ne-ottsom-mat-lishili-prav-rastyaschaya-vnuchku-s-dtsp-kazahstanka-prosit-pomoschi/