Талантливая девочка-художник из Алматы нуждается в срочном лечении в Турции

Адема Бекдуллаева. Фото: из личного архива

Адема Бекдуллаева из Алматы - младший ребенок в семье. Она учится в школе для одаренных художников и подает большие надежды. Но недавно семью постигло большое горе - у девочки выявили апластическую анемию сверхтяжелой формы. Для Адемы стали искать донора для трансплантации костного мозга и нашли женщину из России, но дозвониться до нее так и не удалось. Мама девочки на свой страх и риск повезла ее в Турцию, где есть шанс вылечить Адему, но для этого нужно собрать почти 16 млн тенге, передает NUR.KZ.

"В первых числах октября 2021 года по телу дочери появились большие синяки, а через несколько дней высыпали петехии (точечные округлые пятна, которые появляются на коже в результате повреждения внутрикожных капилляров - прим.ред.).

Мы сдали анализы, после чего нас из поликлиники на "скорой" увезли в больницу с диагнозом ИТП (иммунная тромбоцитопения - прим.ред.). После проведенной пункции костного мозга поставили диагноз гемофогоцитарный синдром вторичный и направили на лечение в НПЦи ДХ", - рассказывает мама девочки Гульжан Байтерекова.

В Институте педиатрии Алматы после проведенных множественных анализов и биопсии Адеме поставили страшный диагноз - апластическая анемия сверхтяжелой формы, которая медикаментозно не лечится. Начались поиски доноров.

"При нашем заболевании нужна трансплантация костного мозга. ДНК родных брата и сестры не подошли, начали искать в базе СНГ. По 100%-му совпадению нашлась женщина 1987 года, которая проживает где-то в России. На звонки она не отвечала, мы ждали очень долго призрачного донора.

Состояние дочери ухудшилось, нашли камнеобразование в желчном пузыре, ребенка постоянно рвало, не ела почти неделю. Нашли тромб в области сердца. Я видела, что мой ребенок увядает.

На носу был Новый год, смысла дальше ждать донора я не видела. Неизвестно еще, жив ли донор, здоров ли и готов ли дать свой костный мозг нуждающемуся. Решила на свой страх и риск лететь в Турцию при тромбоцитах 37000, для полета необходим показатель минимум в 50000", - рассказывает Гульжан.

В Стамбуле Адеме провели анализы, по результатам которых для девочки в течение пары часов нашли 10 потенциальных доноров по высокому разрешению. Ей отменили все препараты, у одного из них снизили дозировку. Состояние девочки улучшилось, появился аппетит, прошла тошнота, рвота, давление пришло в норму, говорит мама.

"Сейчас у нас идет подготовка к операции. 12 февраля у нас госпитализация и химиотерапия, 22 февраля - трансплантация костного мозга. Мы очень просим поддержки у вас. Нам выставили счет в размере 90 000 долларов.

Благодаря добрым людям сделали скидку до 77 000 долларов, часть из которых удалось собрать с помощью родственников, друзей и подписчиков в Instagram. Сейчас осталось собрать 37 000 долларов - 15,8 млн тенге.

Мы простая среднестатистическая семья, у нас не хватает средств оплатить медицинский счет. Но я верю, что мы сможем вылечить и спасти мою дочь. Прошу вас, не проходите мимо", - заключила мама Адемы.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 8050 9215

+77754842777

Гульжан Байтерекова (мама)

Instagram @guljan.baiterekova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1957098-talantlivaya-devochka-hudozhnik-iz-almaty-nuzhdaetsya-v-srochnom-lechenii-v-turtsii/