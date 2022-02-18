Борющаяся с онкологией девочка из Кызылорды заболела гепатитом

Аружан Серик. Фото: из личного архива

Девятилетняя Аружан Серик из Кызылорды, добрая, красивая и умная девочка, столкнулась со страшным диагнозом - острым миелоидным лейкозом. Первые симптомы показались обычной простудой, а из-за сложностей с постановкой диагноза было потеряно время. Позднее к основному диагнозу прибавился гепатит С и грибковая инфекция, поражающая легкие девочки, передает NUR.KZ.

"Восемь месяцев назад Аружан начала болеть, и болезнь проявляла себя как обычная простуда: была невысокая температура и ангина. В Кызылорде два месяца врачи не могли поставить правильный диагноз, из-за чего Аружан теряла время и болезнь прогрессировала.

Когда в очередной раз назначенные лекарства не помогали и явных улучшений не было, мы решили направить ее анализы в больницу города Алматы, где как гром среди ясного неба был поставлен страшный диагноз - острый миелоидный лейкоз", - вспоминает мама Аружан, Махаббат Онаева.

Аружан была в срочном порядке госпитализирована в НЦПиДХ в Алматы и начала проходить усиленный курс химиотерапии.

"За время лечения Аружан была инфицирована гепатитом С и подхватила грибковую инфекцию, которая начала поражать ее легкие. Пока Аружан находилась в Алматы, мы искали и рассматривали лечение во всех клиниках за рубежом.

Такой клиникой стала Acibadem в Турции, город Стамбул. Это - единственная клиника, которая дала надежду на здоровое детство и жизнь Аружан. Был открыт сбор на страничке @aruzhan_help, и люди со всего Казахстана стали оказывать помощь. Собранных денег хватило оплатить перелет из Кызылорды до Стамбула, были куплены необходимые лекарства и оплачена сумма за первичное обследование", - говорит мама.

По словам Махаббат, перелет обошелся в 20 млн тенге, так как Аружан была нетранспортабельна, и ее отправили в Турцию санавиацией.

Сейчас Аружан проходит усиленное лечение от грибковой инфекции и гепатита С. Уже есть улучшения в состоянии легких, а после полного курса будет начата химиотерапия.

"У Аружан есть все шансы победить это заболевание, ведь клиника дает гарантии и ее состояние действительно улучшается, но финансовые возможности семьи исчерпаны. В семье работаю только я, но из-за лечения дочери я вынуждена была взять отпуск без сохранения заработной платы. Также в семье есть еще один ребенок, брат Аружан. С отцом детей я в разводе и помощь от отца - периодическая.

У меня нет больше средств, чтобы оплачивать лечение дочери, сбор идет очень медленно. Оплату лечения Аружан за февраль нам не осилить в одиночку", - рассказывает Махаббат.

Клиника выставила счет на сумму 53 800 долларов - 23 200 000 тенге. Женщина просит спасти жизнь дочери.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 0079 7403;

Halyk Bank: 4405 6397 5899 2604;

Сбербанк: 4263433342151971;

Номер, привязанный к картам: +7 775 364 63 93, Онаева М. Б.;

Сбербанк: 5228 6005 8055 7504, Акмарал Болатбеккызы;

Система быстрых платежей: +7 988 675-49-20;

PayPal: helparuzhan.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1956571-boryuschayasya-s-onkologiey-devochka-iz-kyzylordy-zarazilas-gepatitom/