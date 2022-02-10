Врач рассказал об опасности рецидива после ОРВИ

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Врач рассказал, какие меры нужно предпринимать, чтобы избежать осложнения и рецидивов после ОРВИ, передает РИА Новости.

"Но после болезни иммунитет ослаблен, и легко могут возникнуть рецидивы и осложнения. Бдительность должна быть повышена. Нужно избегать любых переохлаждений, тщательно соблюдать меры санитарной безопасности, носить маски", - говорит главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Специалист предупредил, что ослабленный иммунитет также может стать мишенью для коронавируса. Поэтому необходимо вакцинироваться. А если вы получили прививку давно, рекомендуется получить бустерную.

После болезни лучше отказаться от дополнительных нагрузок на организм вроде походов в тренажерный зал или баню. Энергия необходима человеку для восстановления.

Также можно начать с пеших прогулок на свежем воздухе.

Ранее мы писали, как восстановить организм после ОРВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1955478-vrach-rasskazal-ob-opasnosti-retsidiva-posle-orvi/