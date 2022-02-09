Многодетная семья из Нур-Султана пытается вылечить сына от аутизма

Тамерлан. Фото: из личного архива

Тамерлан Саменов из Нур-Султана - четвертый ребенок в семье. Врачи поставили ему диагноз "атипичный аутизм", но родители стали возить его на реабилитацию и посещать коррекционные кабинеты, что со временем дало неплохие результаты. Чтобы не утратить их и помочь сыну в развитии, требуется продолжать лечение. Но средства супругов уже на исходе, передает NUR.KZ.

"У меня четыре сына, мне 44 года. Старший сын здоровый, у второго сына гидроцефалия, вальгусная стопа, ему в годик сделали операцию на почки, диагноз был - "гидронефроз 3 степени", третий сын - с ЗПР (задержка психического развития - прим. ред.), который тоже посещает логопеда-дефектолога, четвертый сын - Тамерлан - имеет диагноз "атипичный аутизм", ЗПР, РОП ЦНС (раннее органическое поражение центральной нервной системы - прим. ред.).

Также Тамерлану сделали МРТ, где было выявлено, что у моего сына арахноидальная небольшая киста. Согласно словам нейрохирурга, необходимость в операции отсутствует, но при этом необходимо раз в год проходить МРТ для контроля. Данная киста на развитие не влияет", - рассказывает мама мальчика Айнур Орынтаева.

Тамерлану сейчас пять лет. По словам женщины, четвертая беременность проходила тяжело, в первом триместре у нее была анемия, токсикоз, частые простуды. Плод был крупным - 4200 граммов, а при рождении Тамерлан заплакал не сразу, а через 8-10 минут, говорит Айнур.

"У Тамерлана была сильная желтушность, около шести месяцев. Уже в роддоме он плохо спал по ночам, и эта проблема длилась до 3,5 лет. Пошел сын ровно в год, сидеть начал в 6 месяцев. Лепета, слов, понимания практически не было, обращенной речи не понимал, не реагировал на домочадцев или на гостей, которые приходили к нам домой, не мог держать столовые приборы, жевать, кусать твердую пищу, не играл с братьями, на грудном вскармливании Тамерлан был до трех лет.

Когда Тамерлану было уже 2-2,5 года, я стала замечать и другие симптомы: он не контактировал с чужими детьми, в общественных местах ни на кого не обращал внимания, с игрушками не играл, не чувствовал боли при ударе о что-нибудь, падал при ходьбе, физическое состояние было слабое, не мог долго ходить, прыгать, бегать, тонус и мышцы были очень слабые, истерики частые проявлял, на горшок отказывался ходить", - вспоминает Айнур.

Невролог поставил диагноз "Задержка психического развития" и "Раннее органическое поражение центральной нервной системы" и направила к психиатру, которая и сказала, что у Тамерлана атипичный аутизм.

Так как в развитии мальчика ничего не менялось в лучшую сторону, родители решили повезти его в Санкт-Петербург, в клинику "Прогноз", где после реабилитации стали появляться изменения в развитии. Мальчик стал лучше спать, есть, обращать внимание на окружающих.

"На второй курс нам надо было приехать через три месяца, но накопить деньги за такой короткий срок сложно, у нас есть еще кредит, а также мы оплачиваем ежедневные занятия в коррекционных кабинетах. Пришлось обратиться за помощью к родственникам и друзьям - с их помощью поехали на второй курс, который тоже дал хорошие результаты.

У Тамерлана полностью прошла избирательность в еде, начал наконец-то жевать, кусать твердую пищу, научился кататься на велосипеде, самокате, появились новые слова, стал понимать частично обращенную речь, беспричинные истерики прошли, ночной сон наладился, энурез прошел, сын стал самостоятельно ходить и проситься в туалет. В целом, пошла положительная динамика в развитии", - говорит мама.

16 марта Тамерлану нужно пройти третий курс, стоимость которого составляет 1 800 000 тенге, не считая затрат на проживание и перелеты. Айнур - домохозяйка, ее супруг работает автоэлектриком на СТО.

Родителям удалось самостоятельно накопить 300 тысяч тенге. Они верят, что оставшуюся сумму им помогут собрать неравнодушные соотечественники, чтобы Тамерлан стал здоровым.

Реквизиты:

Kaspi: 4400430192640446

AINUR ORYNTAYEVA (мама)

Номер телефона: +7 7761090301

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1954889-mnogodetnaya-semya-iz-nur-sultana-pytaetsya-vylechit-syna-ot-autizma/