Биолог рассказал о способах борьбы с устойчивостью к антибиотикам

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Биолог объяснил, почему у бактерий может вырабатываться резистентность к антибиотикам, передает Sputnik Россия.

Как показало недавнее исследование ученых, устойчивость к антибиотикам стала одной из главных причин смерти людей от инфекций.

"На самом деле антибиотики - это вещества, которые производят сами бактерии, чтобы освободить себе экологическую нишу от других бактерий. Таким образом, они (бактерии, - ред.) несут в себе гены как для производства, так и для устойчивости к этим самым антибиотикам", - говорит вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

И если люди начинают принимать антибиотики в больших количествах, гены устойчивости передаются от одних бактерий другим.

Более того, некоторые из бактерий стали устойчивы к разным препаратам. И теперь для того, чтобы вылечить некоторых пациентов, требуются антибиотики второго, третьего и теперь уже четвертого поколения.

"Сейчас во всем мире стоит вопрос, чтобы, во-первых, разрабатывать новые антибиотики и, во-вторых, исключить их бесконтрольное, безрецептурное применение, потому что как раз широкое применение антибиотиков при каждом случае приводит к возникновению устойчивых к антибиотикам штаммов бактерий, которые поражают человека. Иначе мы останемся беззащитными", - объяснил Нетесов.

В перспективе заменить антибиотики могут бактериофаги. Но они применяются в очень ограниченном количестве. У бактерий к этим препаратам резистентность вырабатывается очень медленно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1954539-biolog-rasskazal-o-sposobah-borby-s-ustoychivostyu-k-antibiotikam/