Врачи из США назвали 10 самых вредных продуктов для здоровья

Бекон. Иллюстративное фото: Pexels

Американские специалисты назвали 10 наиболее вредных продуктов для здоровья, передает New York Post.

Первым в списке значится бекон. Он способствует канцерогенезу - процессу, при котором зарождаются и развиваются раковые опухоли.

Многие люди, по мнению доктора медицинских наук Рейзан Шали, ошибочно думают, что бекон из мяса индейки является полезной заменой привычному бекону из свинины. Но это не так. Продукт представляет угрозу для организма, так как содержат нитраты.

Следующий опасный продукт - жареная пища.

"Я не предлагаю никогда не есть жареную пищу, однако жареная пища не должна быть основным продуктом чьего-либо рациона. В целом, жареные продукты содержат больше жира, соли и калорий, и все это ужасно для здоровья сердца и риска развития ожирения", - говорит диетолог Анджела Л. Лаго.

Избыточное потребление жареной пищи способствует развитию рака, диабета, ожирения и сердечных недугов.

Помимо этого следует избегать картофельных чипсов, которые содержат мало питательных веществ. И много жиров и натрия.

Картофельные чипсы. Иллюстративное фото: Pixabay

Сахар увеличивает риск ожирения и метаболических заболеваний. Диетолог Пол рекомендует вообще отказаться от добавления в пищу этого продукта.

Это же касается и переработанных масел и гидрогенизированных жиров, которые могут нанести ущерб всему телу.

Специалисты рекомендуют также отказаться от сосисок на завтрак. Согласно исследованиям, это увеличивает риск ишемической болезни сердца.

Сосиски. Иллюстративное фото: Pixabay

Регулярно употребляющие обработанное мясо чаще всего страдают от высокого кровяного давления, сердечных заболеваний и хронической обструктивной болезни легких.

И последним вредным продуктом являются рафинированные углеводы. Их переизбыток связан с ожирением и воспалениями в организме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1953782-vrachi-iz-ssha-nazvali-10-samyh-vrednyh-produktov-dlya-zdorovya/