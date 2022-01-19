Названы защищающие от инфаркта продукты

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Нутрициолог назвала полезные для сердечно-сосудистой системы продукты, передает РИА Новости.

Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из главных причин смерти во всем мире. Поэтому очень важно вовремя поддерживать здоровье сердца.

"Для укрепления стенок сосудов поможет витамин С, который более всего содержится в шиповнике, квашеной капусте, черной смородине и киви", - говорит нутрициолог Лера Лавски.

Также будут полезны омега-3 жирные кислоты. Поэтому пойдут на пользу красная рыба, семена льна и кедровые орехи. Их стоит употреблять не менее трех раз в неделю.

"Коллаген в костных бульонах является структурным элементом стенок сосудов. Часто слабость сосудистой системы связана с его нехваткой. Магний в орехах и семенах поддерживает нормальный уровень артериального давления, так как способен снижать стрессовую нагрузку", - объяснила специалист.

Причиной развития сердечно-сосудистых недугов является высокий уровень холестерина. А для его снижения помогут сырые лук и чеснок. А также бобовые, субпродукты и хлеб грубого помола, так как в них содержатся витамины группы В.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1951828-nazvany-zaschischayuschie-ot-infarkta-produkty/