Мясников назвал способы избежать развития диабета

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как уберечь себя от диабета, передает РИА Новости.

Лучший способ избежать развития сахарного диабета - совмещать физические нагрузки и правильное питание.

"Причем если вы не будете ничего делать, а только (правильно. - прим. ред.) питаться и не заниматься нагрузками, то это не поможет. Это должно быть вместе", - говорит Мясников.

Даже при нормальном весе отсутствие физической активности может поспособствовать повышению риска развития диабета.

Помимо вышеперечисленного, важно следить за своим сном. Недостаток и пересып тоже вредны. Следует также отказаться от курения. Немаловажно избегать дефицита витамина D.

"Недостаточное количество D - это лишний фактор развития диабета, он должен поступать в достаточном количестве", - говорит врач.

По словам Мясникова, пищу необходимо есть медленно, чтобы снизить быстрое всасывание в кишечнике. Но это правило в случае с картофелем или рисом не действует.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1951637-myasnikov-nazval-sposoby-izbezhat-razvitiya-diabeta/