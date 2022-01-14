Доктор Комаровский развеял популярный миф о плоскостопии у детей

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что ношение обуви никак не связано с профилактикой плоскостопия у детей, передает телеканал Украина.

Хождение ребенка по квартире в обуви или без нее не является профилактикой плоскостопия.

"Все разговоры про то, что обувь нужна для профилактики плоскостопия - это все глупые народные сказки, никакого не имеющие отношения к реальной жизни", - сказал врач в эфире программы "Спроси у Комаровского".

Уберечь ребенка от плоскостопия можно только с помощью физической активности. Детям нужно больше бегать и прыгать.

А когда ребенок только-только начинает делать свои шаги, лучше удерживать равновесие он сможет без обуви с голой ступней.

"Там активно работает значительное количество мышц, и именно обучать ребенка ходьбе лучше всего без носков и без обуви. Это очень важно", - говорит Комаровский.

Ранее врач и телеведущий рассказал, что люди с ослабленной иммунной системой являются "резервуаром" для мутаций коронавирусной инфекции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1951218-doktor-komarovskiy-razveyal-populyarnyy-mif-o-ploskostopii-u-detey/