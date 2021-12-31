Ученые связали занятия музыкой с замедлением старения мозга

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Ученые из США в ходе исследования выяснили, что занятия музыкой благоприятно влияют на мозг, передает Neuroscience News.

Авторами исследования являются ученые Университета Дьюка. Результат их работы показал, что регулярные занятия музыкой или изучение языков связаны со снижением риска развития нейропатологий в мозге престарелого человека.

В исследовании приняли участие восемь добровольцев-музыкантов в возрасте от 20 до 67 лет, которые занимаются не менее трех часов ежедневно. Им подвергли процедуре МРТ и рассчитали показатели фракционной анизотропии (ФА).

Высокий показатель ФА означает высокий когнитивный резерв мозга. И со старением его показатели снижаются. Примечательно, что у музыкантов ФА не только не уменьшалась, но увеличивалась в обоих полушариях.

Таким образом, снижение белого вещества в мозге способна замедлить сложная сенсомоторная деятельность. Как, например, занятие музыкой или изучение иностранных языков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1949498-uchenye-svyazali-zanyatiya-muzykoy-s-zamedleniem-stareniya-mozga/