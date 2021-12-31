"Слезла кожа": врач назвал жуткие последствия принятия лекарств вместе с алкоголем

Алкоголь: Pixabay

Врач рассказал об опасных последствиях принятия лекарств вместе с алкоголем, передает Sputnik Россия.

Для людей, которые постоянно принимают лекарства, опасно пить алкогольные напитки. По словам доктора медицинских наук, терапевта-иммунолога Владислава Жемчугова, даже один бокал вина в новогоднюю ночь может обернуться опасными последствиями. Так как многие лекарственные препараты категорически запрещается запивать алкоголем.

Последнее должно обозначаться в инструкциях. Но даже если об этом в них не говорится, от этой затеи стоит в любом случае отказаться. Потому что реакцию организма предсказать невозможно.

"Я в своей жизни видел один раз пациента, который выпил анальгин, казалось бы, простейшее лекарство, и запил портвейном - тем, что было под рукой. И у него слезла кожа со всего тела. Это называется синдром Лайелла, редчайшая вещь, когда начинается аллергическая реакция под кожей, все "вскипает", кожа слезает. Если хотите запить таблетку алкоголем, представьте себе эту картину. Не стоит на себе подобные эксперименты проводить", - сказал Жемчугов.

Алкоголь желательно пить тогда, когда препарат, который вы выпили, полностью вывелся из организма - через несколько дней. Но все же желательно перестраховаться и пить безалкогольные напитки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1949453-slezla-kozha-vrach-nazval-zhutkie-posledstviya-prinyatiya-lekarstv-vmeste-s-alkogolem/