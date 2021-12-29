Малышева назвала способ выявить рак по внешнему виду человека

Елена Малышева. Кадр из видео: YouTube/Жить Здорово

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, как выявить онкологическое заболевание, передает РИА Новости.

Очевидным признаком злокачественной опухоли в желудке могут быть темно-коричневые полоски на теле, которые вы могли заметить совсем недавно. Также, по словам Елены Малышевой, в подмышечной области или на шее может в таком случае появиться темная полоса. Такой симптом называют акантозом.

Ее коллега, иммунолог Александр Продеус заметил, что такой признак может свидетельствовать еще о поликистозе яичников, диабете и дерматите.

Специалисты посоветовали пройти гастроскопию, чтобы исключить рак желудка.

Ранее доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала о самой опасной позе для позвоночника во время сна.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1949065-malysheva-nazvala-sposob-vyyavit-rak-po-vneshnemu-vidu-cheloveka/