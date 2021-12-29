Названа причина резкого ухудшения зрения

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Эндокринолог рассказала о свойствах витамина, дефицит которого может навредить здоровью глаз, передает РИА Новости.

Нехватка витамина А приводит к чувству сухости роговицы и закупорки слезных каналов. Такое обычно ощущают те, кто проводит большое количество времени за компьютером.

В свою очередь, витамин А укрепляет глазные мышцы и помогает работе зрительного нерва.

"Еще одно неприятное последствие дефицита витамина А - "куриная слепота": явление, когда в темноте зрение снижается и человек не улавливает минимальный свет", - говорит эндокринолог Татьяна Бочарова.

Большое количество провитамина А содержится в овощных соках. Но при условии, если они будут свежевыжатыми. Также компонент, необходимый для здоровья глаз, содержится в рыбьем жире, куриной печени, говяжьей, печени трески, бараньей печени.

Напомним, алматинский офтальмолог назвала восемь правил здорового зрения., а также рассказала, как сохранить хорошее зрение ребенку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1949027-nazvana-prichina-rezkogo-uhudsheniya-zreniya/