"У дочери подозревают ДЦП": алматинка рассказала о страшных родах в частной клинике

Аяна и Самира. Фото: instagram.com/ayanaksnv

Казахстанка Аяна Кусаинова рассказала у себя в Instagram о своих родах в одной из частных клиник Алматы. По словам девушки, врачи полагались на случай, а не на профессионализм. Теперь у дочери Аяны подозревают ДЦП, передает корреспондент NUR.KZ.

Аяна Кусаинова рассказала, что 23 июля она родила дочку Самиру в одной из частных клиник Алматы. Всю беременность она также наблюдалась в этой клинике.

"Каждую неделю до родов я сдавала КТГ (кардиотокография плода - прим. ред.), проходила все осмотры и по анализам беременность протекала прекрасно. Накануне родов у меня повысилось давление до 160/100. Я приехала в клинику к своему врачу. Та сказала, что шейка матки еще не раскрыта, но нужно лечь в стационар, чтобы быть под наблюдением.

На следующее утро меня осмотрели и сказали, что сегодня я рожу. Чуть позже у меня начало тянуть внизу живота. Меня подключили к КТГ-мониторингу и в один момент я просто заметила как у моей малышки пропало сердцебиение на пару секунд и потом заново появилось.

Врач, увидев мое КТГ, испугалась и сообщила, что, если все продолжится, то, возможно, нужно будет делать кесарево. Далее КТГ было стабильным и у меня начались схватки. Они были очень болезненные. Я еле терпела, у меня снова повысилось давление. Врач сказала, что это преэклампсия, а при данном осложнении применяют эпидуральную анестезию и прокалывают плодный пузырь", - рассказывает Аяна.

По словам девушки, после того, как процедура была проведена, врач молча посмотрела на воды, забрала чашу и ушла. Через некоторое время девушка снова начала чувствовать схватки. Врач сказала, что у нее полное раскрытие.

"Я очень болезненно отходила от эпидуралки и анестезиолог предложила увеличить дозу обезболивающего. Все бы ничего, но она переборщила и у меня отнялись ноги. И в то время, когда я должна была уже "опускать" голову ребенка, мы тратили время на мои ноги.

Мне нужно было спускаться с кровати, но я не чувствовала нижнюю часть тела и не могла этого сделать. Только через полтора часа врачи подняли меня и посадили на спецкресло", - говорит Аяна.

По словам Аяны, если бы ее в тот момент оставили в кровати, то возможно, всех последующих событий удалось бы избежать.

"Пока я кое-как села в кресло-каталку, а потом забралась в кресло, головка ребенка вновь зашла обратно. Я теряла драгоценное время. Казалось, что все это длится бесконечно. Целый час я тужилась, но голова выходила и заходила обратно. С каждой потугой у меня оставалось все меньше сил. Пульс малышки таял на наших глазах. Врачи кричали на меня, чтобы я тужилась. Через час ада и криков я родила.

Я никогда не забуду несколько секунд блаженства, когда мне на грудь положили дочку. Но спустя мгновение стало понятно, что что-то идет не так. Мой ребенок не издавал ни единого звука. Врачи быстро отрезали пуповину и забрали ее на реанимационный стол. Меня зашивали, но я не ощущала боли.

Ждала, что дочка издаст хотя бы звук. В это время ко мне подошла мой врач и сказала: "Вот блин. Надо было делать кесарево". Это "блин" звучало, как будто первоклассница сделала ошибку в задачке. Как врачи-профессионалы могут полагаться на случай, а не протокол?", - говорит девушка.

По словам Аяны, через некоторое время врач снова подошла к ней и спросила, согласилась бы девушка на кесарево или нет. Получив утвердительный ответ, врач начала сокрушаться, что надо было принять именно такое решение. Ведь воды были зеленые. Но врачи посчитали, что роженица молодая и может справиться сама.

"Мы с мужем и дочкой пролежали в клинике еще две недели, прежде чем нас отправили в Институт педиатрии. Все это время нам не давали никакой информации о состоянии дочери. Даже не давали познакомиться с результатами анализов. У ребенка были судороги. Все произошедшее привело к эпилептической активности в головном мозге. Нам сказали, что ребенок страдал от гипоксии еще во время беременности. Но ведь мне говорили, что беременность протекает идеально!

В Институт педиатрии мы привезли заколотого седативными препаратами ребенка. У нее закатывались глаза. Там нам сказали, что на протяжении этих двух недель ее состояние не выравнивали, а усугубляли. В Институте назвали наш случай немыслимым. Сейчас у Самиры подозревают ДЦП", - рассказывает Аяна.

По словам девушки, она долго сохраняла спокойствие, но решила придать огласке случившееся, чтобы уберечь другие семьи от действий клиники. 16 сентября Аяна обратилась с жалобой, которая, в конечном итоге дошла до Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.

В пресс-службе Комитета прокомментировали, что официальное обращение к ним поступило. На данном этапе оно находится на рассмотрении в Департаменте Комитета медицинского и фармацевтического контроля по городу Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1947936-u-docheri-podozrevayut-dtsp-almatinka-rasskazala-o-strashnyh-rodah-v-chastnoy-klinike/