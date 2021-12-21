Врач назвал людей, которым нежелательно находиться на сильном морозе

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Врач рассказал, кому особенно нежелательно для здоровья находиться на сильном морозе, передает РИА Новости.

"Сильные морозы особенно опасны людям, имеющим хронические заболевания органов дыхания. У них может появляться одышка, кашель, обострение заболеваний", - говорит главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Специалист отметил, что даже у людей, не имеющих таких проблем, могут быть последствия во время пребывания на морозном воздухе. К примеру, они могут испытывать спазмы или затруднение в дыхании. В данном случае Тяжельников посоветовал прикрывать лицо шарфом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1947641-vrach-nazval-lyudey-kotorym-nezhelatelno-nahoditsya-na-silnom-moroze/