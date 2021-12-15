Мясников назвал неожиданную причину заложенности носа

Александр Мясников. Фото: facebook.com/drmyasnikov

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о причинах заложенности носа, передает РИА Новости.

Причиной такого состояния могут быть не только вирусы, но и аллергия. Особенно этому подвержены беременные, в силу изменения гормонального фона.

Другой причиной заложенности в носу является прием таких препаратов, как гормональных, обезболивающих и антидепрессантов.

"Сейчас стало модно и доступно принимать препараты для лечения эректильной дисфункции мужчин. "Голубые таблетки" - классическая причина заложенности носа", - объяснил Мясников.

Врач также предупредил, что чрезмерное использование назальных капель может повредить слизистую настолько, что потребуется хирургическое вмешательство. Среди других причин, перечисленных доктором Мясниковым, - повышенная кислотность и сниженная функция щитовидной железы.

Кроме того, заложенность носа может появиться при злоупотреблении алкогольными напитками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1947108-myasnikov-nazval-neozhidannuyu-prichinu-zalozhennosti-nosa/