Врач из США назвала причины ожирения и способы предотвращения этого состояния

Специалист назвала причины ожирения и способы предотвращения данного состояния, передает Eat This Not That!.

Как известно, высок риск ожирения у тех людей, которые поедают в день большое количество калорий, но при этом ведут пассивный образ жизни.

Усугубляют ситуацию в данном случае также частые перекусы и нездоровая пища, как фаст-фуд или продукты с большим содержанием сахара.

Такая еда, по мнению профессора из Гарвардской медицинской школы Джоанн Мэнсон, не способна насыщать организм. Поэтому человек спустя короткий промежуток времени снова хочет есть.

В случае, если вы столкнулись с проблемой переедания и стремительного набора веса, специалисты рекомендуют обращаться за помощью к врачу. Также здесь может помочь смена рациона.

К примеру, вместо нездоровых сладостей можно попробовать кушать орехи или фрукты. Еще стоит добавить в основной рацион побольше овощей, рыбы, постараться избегать полуфабрикатов, обработанного или красного мяса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1946693-vrach-iz-ssha-nazvala-prichiny-ozhireniya-i-sposoby-predotvrascheniya-etogo-sostoyaniya/