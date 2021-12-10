Нарколог развеял популярные мифы об употреблении алкоголя

Алкоголь: Pixabay

Нарколог развенчал популярные мифы об употреблении алкогольных напитков, передает РИА Новости.

По словам главного внештатного психиатра-нарколога депздрава Москвы Евгения Брюна, "увеличивать градус" после шампанского или чередовать его с другими напитками не стоит. Это может привести к опасным последствиям.

Еще есть миф о том, что за час до алкоголя следует употребить масло. Это дает кратковременный эффект, а после этого человек резко опьянеет.

"Человек выпил рюмку, а алкоголь не действует - потому что не всасывается. И так и будет происходить, пока масло остается на слизистой. В конечном итоге это масло уходит дальше по желудочно-кишечному тракту, оно всасывается, и весь этот накопившийся алкоголь начинает всасываться в организм. И происходит алкогольный удар, как кувалдой по голове", - говорит Брюн.

Специалист посоветовал в качества закуски к спиртным напиткам картофельное пюре. Картофель обладает абсорбирующими свойствами и алкоголь медленно всасывается в кровь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1946256-narkolog-razveyal-populyarnye-mify-ob-upotreblenii-alkogolya/