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Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о долголетии, передает РИА Новости.

Существует миф о том, что у часто практикующего голодание человека увеличивается продолжительность жизни. По словам Мясникова, это неправда и противоречит естественной природе любого существа.

"Ведь мы же дышим, у нас перистальтика, у нас работает печень, нас согревает. Семьдесят пять процентов всей энергии мы тратим лежа, сидя, вот мы стоим - и в это время она тратится. Организм снижает расход этой энергии", - говорит Мясников.

Он добавил, что существует такое явление, как лечебное голодание. Но процесс этот намного сложнее, чем хирургическая операция.

"Есть лечебное голодание в институте питания, есть как инструмент лечебное голодание, это куда сложнее, чем любая хирургическая операция", - объяснил врач.

Кроме того, голодание может стать причиной обострения хронических заболеваний.

Ранее Мясников перечислил продукты, которые увеличивают уровень "плохого" холестерина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1946038-myasnikov-razveyal-populyarnyy-mif-o-dolgoletii/