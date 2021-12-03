"Решили до конца бороться за сына": казахстанка хочет избавить ребенка от деформации стоп

Руслан Гуржиев. Фото: из личного архива

Еще до рождения Руслана Гуржиева его родители знали, что мальчик появится на свет с тяжелой деформацией стоп. Врачи говорили о том, что ребенку, возможно, предстоит долгое лечение, и предлагали прервать беременность. Но Галина Гуржиева и ее супруг категорически были против, передает NUR.KZ.

Семья Гуржиевых живет в селе Алмалы Алматинской области. У пары уже была старшая дочь, когда Галина забеременела во второй раз. Не поддавшись уговорам, она сохранила беременность, ведь оба супруга мечтали о появлении долгожданного сына.

"Поговорив с мужем, мы решили, что будем до конца бороться за своего сыночка. Нам приводили примеры, что в таких семьях мужья уходят. Мой муж никуда от нас не ушел, он очень переживал за сына, так как это первый наш долгожданный мальчик, наш подарок судьбы.

В нашей семье муж - единственный кормилец, на данный момент он работает в охране, я не работаю, так как нужен постоянный уход и присмотр за особенным ребенком. Все, что он зарабатывает, уходит на нужды семьи, и на лечение сына", - рассказывает Галина.

После рождения Руслану был выставлен диагноз - атипичная двухсторонняя косолапость, рецидив косолапости, сопутствующее заболевание артрогрипоз.

За четыре года мальчик перенес 12 гипсований и ахиллотомию (полное пересечение ахиллова сухожилия на 1.5-2 см выше точки прикрепления его к пяточной кости - прим. ред.), несколько курсов массажа. Также он носит брейсы - ортопедическую обувь с фиксатором в виде планки.

Результаты лечения были хорошими, пока в 3,5 года у ребенка не случился рецидив. Сейчас Руслану четыре года, и ему снова нужно ложиться на операцию.

"Перед операцией нам назначили два гипсования, несколько анализов, которые нужно сделать платно. После операции понадобится долгая реабилитация, нужно будет пройти курс массажа и ЛФК, которые также будут проходить платно в РЦ "Медлайн".

Также нам нужен тренажер для ног Дорси Рамп, который необходим для выполнения упражнений, чтобы протянуть ахиллесовы сухожилия и мышцы голени. Он улучшает походку и помогает избежать рецидивов", - рассказывает Галина.

Также нужно приобрести специальную ортопедическую обувь. Операция будет проходить в январе в Алматы по квоте. Через месяц после операции, в марте, потребуется реабилитация.

Общая сумма расходов на реабилитацию и приобретение специальных средств составляет 330 500 тенге.

Реквизиты для желающих оказать помощь:

Kaspi: 4400 4301 7263 3551

GALINA GURZHIYEVA

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1945075-reshili-do-kontsa-borotsya-za-syna-kazahstanka-hochet-izbavit-rebenka-ot-deformatsii-stop/