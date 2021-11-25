Мясников назвал увеличивающие уровень "плохого" холестерина продукты

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие продукты увеличивают уровень "плохого" холестерина в крови, передает РИА Новости.

Этим продуктом является пальмовое масло, которое часто используется при изготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий.

"Ведь там же не только сами масла. Там идет процесс обработки этих жиров, которые идут в выпечку, пищевую промышленность. Он заканчивается образованием так называемых транс-жиров, которые повышают уровень именно "плохого" холестерина", - говорит Мясников.

Специалист призвал не злоупотреблять продуктами, которые содержат в себе пальмовое масло.

Ранее врач и телеведущий назвал продукты, которые могут спровоцировать риск возникновения тромбов, высказался о вакцинации несовершеннолетних, а также развеял самый популярный миф о красном мясе.

Также мы писали о самых опасных продуктах для поджелудочной железы и перечислили случаи, когда разрешается принимать антибиотики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1943861-myasnikov-nazval-uvelichivayuschie-uroven-plohogo-holesterina-produkty/