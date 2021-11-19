"Была готова к борьбе": девочке из Нур-Султана нужно 3 млн тенге для реабилитации в России

Адия и Мадина. Фото: из личного архива

Четырехлетняя Адия Туйтебай - самая младшая в семье. Для родителей она - особенная во всех смыслах, так как они еще до рождения дочери знали, что, возможно, в организме малышки будут отклонения. Какие - сказать не мог никто, передает NUR.KZ.

"На первом скрининге 12 недели беременности уже стало известно о том, что могут быть какие-то проблемы после рождения ребенка, но насколько они могут быть серьезными, не знал никто, но врачи настаивали на прерывании беременности.

Для себя я приняла решение сразу, что не буду делать аборт, с моим ребенком мы были уже одним целым. Я знала и была готова к борьбе за жизнь и здоровье своего ребенка всеми силами и до конца. Это было очень тяжелое время для меня", - вспоминает Мадина Бейсембенова, мама Адии.

Каждый день женщина молилась за здоровье будущего ребенка. После рождения дочери Мадина стала замечать, что ребенок развивается с задержкой. В год Адия еще не сидела самостоятельно, не ползала.

В полтора года девочке поставили диагноз ДЦП, атонико-астатическая форма средней степени тяжести.

"Мы начали интенсивно заниматься, ежедневные занятия в бассейне, лечебной физкультурой дали свой результат. Адие дали квоту в Национальный центр детской реабилитации, это было первый и единственный раз, несмотря на то, что таким детям по закону положена реабилитация один раз в год, но наша очередь так и не подошла.

Мы не могли ждать, поэтому всегда ездили на занятия в НЦДР платно, получали там электрофорез, озокерит, СМТ, лечение лазером, ЛФК, занятия с логопедом и дефектологом. Также приглашали специалистов на дом, продолжали получать массаж, ходили в бассейн иногда каждый день, иногда три раза в неделю, каждое занятие стоит в среднем 6000 тенге. У нас в городе прекрасные специалисты по ЛФК, я благодарю их за помощь моему ребенку, благодаря нашим совместным усилиям Адия ходит", - говорит мама.

Но проблемы еще остались - девочка плохо держит равновесие, часто падает, быстро устает. Но это все поправимо. В начале 2021 года родители стали возить Адию в Самару в реабилитационный центр, после чего у девочки улучшилось понимание, она начала напевать мелодии.

"В следующем году мы планируем получить лечение в неврологическом центре «Прогноз», который использует помимо коррекционных занятий, такие стимуляции мозга как Томатис, микрополяризация, магнитная терапия. Все это по приезду в Нур-Султан мы сочетаем с постоянными занятиями, потому что занятия - это основное и самое главное, но без помощи медикаментов и стимуляции занятия усваиваются дольше и сложнее.

Адия научилась ползать, сидеть. Было много препятствий и сложностей, Адия не могла вертикально удерживать положение своего тела, она падала назад, не простояв и 30 секунд, но мы победили и эту проблему. Для нас было огромной гордостью и победой, когда Адия смогла сделать самостоятельно 5 шагов, потом со временем рекорд был 30 шагов. Сейчас Адия почти бегает.

Но впереди много работы, в свои четыре с половиной года Адия не разговаривает, но очень много знает, ежедневно мы занимаемся по несколько часов в день, прошли несколько курсов реабилитации в России. Адия - обучаемый и перспективный ребенок, у нее есть шанс научиться говорить, читать, писать, пойти в школу. Она очень трудолюбивая, умная и добрая девочка. Все, чему она научилась, далось ей большим трудом", - говорит Мадина.

Интеллект ребенка предстоит развивать еще долго. Единственная мечта и цель семьи - помочь Адие, пока она еще маленькая и ее мозг пластичен. Но семье нужна помощь для прохождения второго и третьего курса реабилитации в Санкт-Петербурге.

Каждый курс реабилитации обходится в среднем в полтора миллиона тенге. Перерыв между курсами три месяца, за это время семье невозможно собственными силами собрать нужную сумму, а помимо расходов на лечение, есть еще расходы на перелет и проживание. Единственный кормилец семьи - муж Мадины, но весь его заработок уходит на лечение дочери.

На данный момент сумма к сбору составляет 3 171 600 тенге.

"Наша семья будет благодарна любой помощи", - заключила Мадина.

Реквизиты для желающих оказать помощь:

Kaspi Gold: 4400 4301 5642 4647

MADINA BEISEMBENOVA (мама)

Карта привязана к номеру телефона: 87770012283

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1942822-byla-gotova-k-borbe-devochke-iz-nur-sultana-nuzhno-3-mln-tenge-dlya-reabilitatsii-v-rossii/