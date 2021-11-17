Врач назвал смертельную опасность при употреблении домашних консервов

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Специалист рассказал, как избежать отравления домашними соленьями, передает Sputnik Россия.

Даже в правильно приготовленных домашних консервах могут быть возбудители ботулизма. Болезнь поражает нервную систему и это может закончиться смертью. Чаще всего возбудители ботулизма оказываются в вяленой рыбе, домашних консервах или колбасах, разных ферментированных продуктах кустарного производства.

"Ботулизм - это отравление токсином, который вырабатывают определенные микробы. Ботулотоксин крайне опасен даже в микроскопических количествах - он вызывает тяжелое поражение нервной системы вплоть до летального исхода. Эти микробы (Clostridium botulinum, - ред.) размножаются при отсутствии воздуха, при низкой кислотности и преимущественно при комнатной температуре", - говорит терапевт Георгий Сапего.

Благоприятная среда для ботулотоксина - домашние консервы с любым мясом и практически всеми овощами, так как кислотность в них низкая. А вот в ягодных или фруктовых консервах такое почти не встречается, потому что кислотность высокая.

"Споры микроба выдерживают кипячение, и если дома нет специального стерилизатора, работающего под давлением, то консервирование превращается в лотерею. Споры могут залететь в консервную банку или не залететь", - объяснил Сапего.

Терапевт рекомендует перед тем, как есть домашние заготовки, промыть их под теплой водой. Высокая температура разрушает ботулотоксин.

Внешне не всегда удается определить, является ли банка зараженной.

"Иногда такие консервные банки вздуваются, взрываются или пахнут, как протухшие. Но это не обязательно. Бактерия может наработать достаточно токсина, никак не изменяя внешний вид, запах или вкус продукта", - говорит специалист.

Если собираетесь покупать такие консервы в магазинах, то лучше не брать те, что с вмятинами на крышках или ржавчиной на швах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1942543-vrach-nazval-smertelnuyu-opasnost-pri-upotreblenii-domashnih-konservov/