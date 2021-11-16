Малышева назвала самую опасную позу для сна

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В эфире телепрограммы "Жить здорово!" Елена Малышева рассказала о вредной для позвоночника позе для сна. Выпуск вышел на YouTube.

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева, а также ее соведущий Дмитрий Шубин рассказали, какая поза может негативно сказаться на здоровье человека. Вредным для позвоночника оказался сон на животе.

Также специалисты рассказали, какая поза для сна самая полезная и безопасная. По словам доктора Шубина, спать рекомендуется либо на боку, либо на спине. При этом в первом случае подушка должна находиться под ухом, вторая между коленями.

Во втором случае на подушке должны располагаться голова и шея, но не плечи. Вторая подушка под поясницей.

Ранее врачи в эфире программы "Жить здорово!" назвали способы осчастливить супружеские отношения.

Напомним, Малышева рассказала о высоком риске смерти от COVID-19 у невакцинированного человека. А также назвала продукты, которые вызывают потерю памяти и болезни мозга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1942400-malysheva-nazvala-samuyu-opasnuyu-pozu-dlya-sna/