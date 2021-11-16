Четыре человека заразились сибирской язвой от конины в Шымкенте

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Четыре человека заразились сибирской язвой в Шымкенте. Источником опасного заболевания оказалась конина, передает Otyrar.kz.

По данным издания, нестабильная эпидситуация наблюдается в Абайском районе Шымкента. Здесь у четверых человек выявили сибирскую язву. Предполагается, что инфицировались люди во время разделки конины.

Сейчас все четверо горожан пролечились, их жизням ничего не угрожает.

Замглавы ДСЭК Шымкента Айгуль Турымбетова, комментируя ситуацию, рассказала, что мясо, от которого заразились шымкентцы, был завезено в город.

"По рассказу хозяина, пришлось мясо забить - лошадь упала, сломала ногу. Он раздал мясо жителям как согым. По 1600 тенге, без ветосвидетельствования", - прокомментировала Турымбетова.

Специалисты напомнили казахстанцам, что покупать мясо лучше в проверенных местах.

Напомним, в августе один случай сибирской язвы подтвердился в Северо-Казахстанской области - мужчина заразился во время разделывания туши коровы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1942334-chetyre-cheloveka-zarazilis-sibirskoy-yazvoy-ot-koniny-v-shymkente/