"Могут исключить из школы": родители ищут деньги на реабилитацию сына-аутиста в Алматы

Рауан. Фото: из личного архива

Восьмилетний Рауан из Талдыкоргана страдает детским аутизмом. В прошлом году он пошел в школу инклюзии. В этом году преподаватели стали жаловаться на агрессию со стороны мальчика, родителей предупредили: если поведение не улучшится, его исключат из школы. Поэтому родители решили поехать в Алматы в поведенческий центр, где специалисты будут заниматься с Рауаном. Но на это нужны средства, передает NUR.KZ.

"Мы воспитываем сына с мужем, родители троих детей. Сейчас наша семья находится в трудной жизненной ситуации и нам совсем некому помочь. На данный момент работает только муж, у него тоже есть проблемы со здоровьем, он служил в Чернобыле, я не работаю, так как ухаживаю за ребенком.

Моему сыну Рауану поставили диагноз: детский аутизм с умственной отсталостью. Второй диагноз: гиперметропия высокой степени, косоглазие +9.

В полтора года у него была гипоксия. Воспитатель заметила, что сын не откликается на имя и глаза начали косить. Мы водили его по разным специалистам, но конкретного лечения нам не предложили. Мы проходили лечение у невропатологов в Алматы, назначалось медикаментозное лечение, ноотропы, проходили микрополяризацию головного мозга, после чего у ребенка появились стереотипичные движения руками, он стал плохо спать ночью, ухудшилось поведение", - рассказывает мама ребенка, Жанар Бекмуханбетова.

В 4 года ребенка повезли в поведенческий центр "АВА Росток", где Рауан прошел курс. После занятий он стал смотреть в глаза, откликаться на имя, садиться на горшок, самостоятельно кушать, издавать звуки.

Но в прошлом году Рауан пошел в школу инклюзии. В этом году преподаватели стали жаловаться, что у него появилась агрессия, мальчик стал царапать, щипать учителей и детей. Родителей предупредили: если поведение не улучшится, его исключат из школы.

"Поэтому мы решили поехать в Алматы в "АВА Росток", где будут заниматься с Рауаном. Это очень дорогой центр. У нас критичная ситуация и мне приходится обратиться к народу за помощью. Где взять такие деньги, я не знаю, поэтому обращаюсь к неравнодушным людям помочь моему сыну в сборе на лечение.

Я верю, что можно его поведение исправить, таким особенным детям нужно постоянно заниматься, чтобы был хороший результат, и очень надеюсь на вашу помощь и отзывчивость", - рассказала Жанар.

Общая сумма сбора составляет 1 102 673.

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Бекмуханбетова Жанар

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1941835-mogut-isklyuchit-iz-shkoly-roditeli-ischut-dengi-na-reabilitatsiyu-syna-autista-v-almaty/