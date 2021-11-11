Врач рассказал об упражнениях, которые помогут избавиться от боли в спине

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Анестезиолог в эфире программы "Жить здорово!" назвал несколько способов, которые помогут избавиться от болей в спине. Выпуск вышел на YouTube.

Врач-анестезиолог, альголог Марк Альперин рассказал, что в случае, если человек испытывает боли в спине, в частности в крестцово-подвздошном сочленении, ему помогут упражнения на растяжку суставов.

Первое нужно выполнять стоя, при этом обязательно на что-то опираясь, чтобы не упасть. Если чувствуете боль с правой стороны, надо правую ногу потянуть накрест влево. В направлении чуть выше колен. И наоборот.

Второе упражнение почти такое же. Только его можно выполнять в положении лежа по утрам. Для этого нужно положить одну ногу на другую. А потом, держась за коленку одной ноги, тянуть вторую.

"Это упражнение статическое. Его нужно делать медленно и тянуть и держать", - объяснил Гальперин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1941685-vrach-rasskazal-ob-uprazhneniyah-kotorye-pomogut-izbavitsya-ot-boli-v-spine/