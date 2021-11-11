Врачи обнаружили увеличивающий риск развития метастазов рака продукт

Плод масличной пальмы. Кадр из видео: YouTube/Бест Китчен

Испанские ученые обнаружили, что содержащиеся в пальмовом масле вещества повышают риск развития рака, передает The Guardian.

Ученые из Института исследований биомедицины (IRB) в Барселоне пришли к выводу, что пальмитиновая кислота, которая содержится в пальмовом масле, может воздействовать на развитие метастатических опухолей.

В частности, эксперимент на мышах показал, что вещество стимулирует развитие метастаз рака в полости рта и на коже.

Авторы также протестировали линолевую кислоту и олеиновую кислоту, которые содержатся в оливковом масле и семенах льна. Но такого эффекта, как после пальмитиновой не было.

"В пальмитиновой кислоте есть что-то особенное, что делает ее чрезвычайно мощным стимулятором метастазирования", - сказал профессор Сальвадор Азнар-Бенита.

По словам ученых, пальминитиновая кислота побуждает клетки переходить в "регенеративное состояние" и формировать сигнальные сети за пределами опухоли, что позволяет им еще больше распространяться.

Данное открытие позволяет сформировать новые методы лечения некоторых видов онкологических заболеваний в будущем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1941671-vrachi-obnaruzhili-uvelichivayuschiy-risk-razvitiya-metastazov-raka-produkt/