Привычка трапезничать в одиночестве у женщин оказалась причиной проблем с сердцем

Исследование ученых из Южной Кореи раскрыло неожиданную причину стенокардии у женщин, передает Eat This Not That!.

В исследовании приняли участие 590 женщин в постменопаузе, возраст которых составлял старше 65 лет. Результаты показали, что женщины, которые трапезничали два или более раз в день в одиночестве, в 2,58 раз чаще страдали от стенокардии. В отличие от тех, кто кушал вместе с членами семьи или другими людьми.

Стенокардия - форма ишемической болезни сердца, при которой наблюдается несоответствие между доставкой кислорода и потребностью в нем миокарда.

Но, как отметили авторы исследования, это может быть связано не только с привычкой принимать пищу в одиночестве. Еще одним возможным фактором стало то, что такие женщины, обычно, недостаточно осведомлены о качестве потребляемой пищи.

