Микробиолог рассказал об инфекциях будущего

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Микробиолог рассказал об ожидающих планету инфекциях, передает Вечерняя Москва.

По словам микробиолога, академика РАН Виталия Зверева, в перспективе человечество может ожидать большое количество инфекций. В одном только мировом океане содержится примерно 60 таких галактик с ними, из которых человек знает лишь 10 процентов.

Кроме того, как утверждает Зверев, полностью ликвидировать получиться не "человеческий" вирус, как, к примеру, корь. В случае с COVID-19 такого не случится, потому что природный резервуар для него уже есть.

Напомним, американские врачи обнаружили уникальное антитело, способное бороться против будущих штаммов COVID-19. А российский инфекционист заявил, что штамм "дельта" научился уклоняться от антител.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1941328-mikrobiolog-rasskazal-ob-infektsiyah-buduschego/