Врач назвала способы предотвращения выпадения волос

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Нутрициолог рассказала о способах борьбы с выпадением волос, передает РИА Новости.

Самые распространенные причины выпадения волос - железодефицитная анемия, развивающаяся на фоне аутоиммунный заболеваний, проблемы с ЖКТ и несбалансированное питание.

"При выпадении волос в первую очередь необходимо проверить состояние витаминов В12 и В9, ферритина, гемоглобина, трансферина, сывороточного железа, общего белка. Зачастую внимание обращается лишь на один из этих показателей - гемоглобин, который не раскроет всей картины дефицитов и не укажет на степень железодефицитной анемии", - говорит нутрициолог Ольга Ковиненко.

Она добавила, что следует обратить внимание на показатели цинка в организме и витамина D.

Кроме того, следует пить больше воды, соблюдать режим сна, есть больше продуктов с Омега-3, цинком, йодом, селеном, витаминами группы В, гемовым железом и клетчаткой.

Ранее мы писали, как остановить выпадение волос после COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1941258-vrach-nazvala-sposoby-predotvrascheniya-vypadeniya-volos/