Названы продукты, улучшающие мужское здоровье

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Специалист рассказала, какие продукты надо включить в рацион для улучшения мужского здоровья, передает Sputnik Россия.

Прежде чем начать придерживаться жесткой диеты или отказаться от каких-нибудь продуктов, следует сначала проконсультироваться со специалистом. Так как, к примеру, отказ от мяса или его переизбыток могут поспособствовать половой дисфункции у мужчин и привести к ряду нежелательных последствий.

"Ограничение белка в рационе - фактор, снижающий мужской потенциал, как и другие патогенные факторы: курение, алкоголь, жесткие диеты, плохой сон. Отказ от мяса может привести к половой дисфункции, но говорить о том, что это будет решающий фактор, неправильно. Большое значение имеет половая конституция мужчины, и многие мужчины с сильной половой конституцией имеют неплохие сексуальные возможности, несмотря на наличие факторов, снижающих мужской потенциал", - говорит президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук.

Он посоветовал отдавать предпочтение больше нежирному мясу вроде говядины или индейки. А также есть перепелиные яйца, так как они являются богатым источником белка.

Мясо, как утверждает Кульгавчук, содержит холестерин. Последний, в свою очередь, необходим при синтезе тестостерона в клетках Лейдига. Также продукт содержит аминокислоту лейцин, нужную для наращивания и поддержания мышечной массы.

"Но употреблять слишком много мяса - вредно и плохо, это заболевания и сосудов, и сердечно-сосудистой системы в целом, и нарушения метаболизма. Например, в эрекции есть сосудистый компонент, и общее состояние сосудов тоже важно. Поэтому лучше остановиться на умеренном потреблении мяса. Кроме того, нужно помнить, что эректильная дисфункция часто бывает маркером расстройств сердечно-сосудистой и эндокринной системы", - объяснил специалист.

Ранее мы писали о последствиях воздержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1941080-nazvany-produkty-uluchshayuschie-muzhskoe-zdorove/